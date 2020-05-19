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Надзвичайні новини

У Кременчуці викрили два незаконні гральні заклади

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 1 279 Коментарів: 4

 

Розміщувалися вони в кафе та одній із квартир

Прокуратура Полтавщини спільно з Головним управлінням Нацполіції в області викрили діяльність двох гральних закладів у Кременчуці. Розміщувалися вони в кафе та одній із квартир, - інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 10 моніторів, 10 системних блоків, мобільні телефони, планшет, відеореєстратор та гроші.


Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). Встановлюються особи, причетні до скоєння цього злочину.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pol.gp.gov.ua
Теги: гральні автомати

Коментарі: 4

1 266
inattentive:
Сьогодні, 13:43

Барыг наркоты лучше бы поганяли. Как торговали так и торгуют. Адреса основных торгашей полиции ведь (думаю) известны . Повыпускали под закон Савченко и т.д. . Думаете они на стройку пошли ?


9 0
110
DioGen:
Сьогодні, 14:11

Че-то денег в сейфе как то скромно. Не очень видимо клиенты к ним бежали


3 0
378
Yustas:
Сьогодні, 14:19

мало платили?


5 0
202
cheh_a:
Сьогодні, 15:56

блин не дають людям често про_бывать свои же бабки


0 1

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