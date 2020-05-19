У Кременчуці викрили два незаконні гральні заклади

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 1 279 Коментарів: 4

Розміщувалися вони в кафе та одній із квартир

Прокуратура Полтавщини спільно з Головним управлінням Нацполіції в області викрили діяльність двох гральних закладів у Кременчуці. Розміщувалися вони в кафе та одній із квартир, - інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 10 моніторів, 10 системних блоків, мобільні телефони, планшет, відеореєстратор та гроші.





Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). Встановлюються особи, причетні до скоєння цього злочину.



