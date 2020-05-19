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Надзвичайні новини

У Кременчуці жінка перерахувала банківським шахраям 40 тисяч гривень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 659 Коментарів: 2

Аферисти придумують нові схеми, щоб обікрасти кременчужан

18 травня до поліції звернулася 52-річна жителька Кременчука, в якої обманом поцупили 40 тисяч гривень. Про це повідомили у Кременчуцькому відділі поліції.


Учора вранці до потерпілої зателефонувала жінка, яка назвалася працівником банку. «Працівниця» банку повідомила, що з карткових рахунків кременчужанки намагаються зняти гроші. Для того, щоб не допустити цього, потрібно негайно зняти гроші з карток та перерахувати на мобільний рахунок заявниці. Потерпілу запевнили, що гроші повернуться протягом доби на її карткові рахунки.


Прийшовши додому, остання зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що всі гроші, якими вона поповнила той мобільний рахунок, були переведені на банківську картку невідомої особи.


Аби уникнути подібної ситуації, варто спілкуватися з працівниками лише зателефонувавши на офіційний номер гарячої лінії банку. Якщо телефонує особа, називається банківським працівником та повідомляє про проблеми з карткою, передзвоніть на офіційний номер гарячої лінії банку.


Також варто нагадати, що справжні банківські працівники не запитують конфіденційну інформацію щодо картки (пін-коди, секретні слова, CVV-код тощо).

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера банковская карта

Коментарі: 2

3 293
Daniel Mroz:
Сьогодні, 12:14

  Аферисти придумують нові схеми       

Прикалуєтеся? Які нові схеми? Схема одна й та сама - щоб баран або вівця повідомили шахраям дані картки і код\пароль. Поки ти сам їм цього не скажеш ніякі схеми не діють. А по друге, реальним банківським працівникам ваші проблеми з картками , як правило, по барабану. Хрєн вони вам звонитимуть за своєю ініціативою. Звонять вони, коли ти сам проблему піднімаєш або з рекламною метою, а не для того, щоб уберегти ваші кошти. Договір підписував, зобовязався не розголошувати конфіденційну інформацію? То якщо язика розпустив, то банку пох. Поліції. на жаль, теж. Так це працює.


21 2
1 093
hunter:
Сьогодні, 15:39

Было бы меньше обманутых если бы на карточках автоматически ставили лимит 1000грв в сутки на перевод.А те кто решил купить переводом денег дорогую покупку сам элементарно может увеличить лимит.


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