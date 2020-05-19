У Кременчуці жінка перерахувала банківським шахраям 40 тисяч гривень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 659 Коментарів: 2

18 травня до поліції звернулася 52-річна жителька Кременчука, в якої обманом поцупили 40 тисяч гривень. Про це повідомили у Кременчуцькому відділі поліції.





Учора вранці до потерпілої зателефонувала жінка, яка назвалася працівником банку. «Працівниця» банку повідомила, що з карткових рахунків кременчужанки намагаються зняти гроші. Для того, щоб не допустити цього, потрібно негайно зняти гроші з карток та перерахувати на мобільний рахунок заявниці. Потерпілу запевнили, що гроші повернуться протягом доби на її карткові рахунки.





Прийшовши додому, остання зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що всі гроші, якими вона поповнила той мобільний рахунок, були переведені на банківську картку невідомої особи.





Аби уникнути подібної ситуації, варто спілкуватися з працівниками лише зателефонувавши на офіційний номер гарячої лінії банку. Якщо телефонує особа, називається банківським працівником та повідомляє про проблеми з карткою, передзвоніть на офіційний номер гарячої лінії банку.





Також варто нагадати, що справжні банківські працівники не запитують конфіденційну інформацію щодо картки (пін-коди, секретні слова, CVV-код тощо).