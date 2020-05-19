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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Мінус район McDonalds та Лашки: 13 санітарних зон залишилося у Кременчуці

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 1 091

Зменшується кількість санітарних зон

З двох санітарних зон зняли карантинні обмеження. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. За словами міського голови, карантинні обмеження почали знімати після того, як кременчужани почали видужувати від COVID-19.


Станом на 19 травня у Кременчуці зняли обмеження з санітарних зон № 11 (це район вул.Київської, Макдональдса) та №29 ( мікрорайон Лашки). На сьогодні залишається 13 санітарних зон.


Найнапруженіша ситуація залишається у нагірній частині міста, де виявили 6 хворих на коронавірус. У районі зупинки «Техучилище» проживають 4 хворих, ще 3 хворих проживають на Молодіжному в районі зупинки «Аврора».

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Автор: Альона Душенко
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