Мінус район McDonalds та Лашки: 13 санітарних зон залишилося у Кременчуці

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 1 091

З двох санітарних зон зняли карантинні обмеження. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. За словами міського голови, карантинні обмеження почали знімати після того, як кременчужани почали видужувати від COVID-19.





Станом на 19 травня у Кременчуці зняли обмеження з санітарних зон № 11 (це район вул.Київської, Макдональдса) та №29 ( мікрорайон Лашки). На сьогодні залишається 13 санітарних зон.





Найнапруженіша ситуація залишається у нагірній частині міста, де виявили 6 хворих на коронавірус. У районі зупинки «Техучилище» проживають 4 хворих, ще 3 хворих проживають на Молодіжному в районі зупинки «Аврора».