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Стало відомо, коли в Україні почне працювати автоматична відеофіксація порушень на дорозі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 055 Коментарів: 3

 

Крім Київщини, спеціальні камери на початковому етапі встановлять і у Львівській області

Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього відбудеться 1 червня. Про це інформує Державне агентство інфраструктурних проектів України.


Зокрема, на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер – у столиці. Усі КАФи розташовані у місцях, де найчастіше трапляються ДТП.


Окрім того, до 1 червня буде встановлено 5 КАФів у Львівській області. До кінця року заплановано придбати ще 220 таких комплексів автоматичної фіксації. Також вже є програмне забезпечення та все, що потрібно для роботи центру обробки даних, включаючи облаштування робочих місць.


Нагадаймо, 1 травня планували почати в автоматичному режимі фіксувати порушення правил дорожнього руху. Проте початок роботи системи поставили на паузу через карантинні обмеження.
 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ПДД видеофиксация видеокамера

Коментарі: 3

1 266
inattentive:
Сьогодні, 13:33

ШО ...ОПЯТЬ ??? - Они это...   -  есть хотят !!!


8 0
135
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:38

Да хрень все это. Понаставят камер и знаков метр на метр перед ними. Перед камерами до разрешенной скинут, сразу после опять тапка в пол. В этой стране поможет только скрытое патрулирование, а штрафы по почте, дабы исключить возможность "парешать на месте".


4 5
1 093
hunter:
Сьогодні, 15:31

Цитата: Kremen.Club

Да хрень все это. Понаставят камер и знаков метр на метр перед ними. Перед камерами до разрешенной скинут, сразу после опять тапка в пол. В этой стране поможет только скрытое патрулирование, а штрафы по почте, дабы исключить возможность "парешать на месте".

Для скрытого патрулирования надо адекватных полицейских,а так они будут кашмарить даже асфальтоукладчиков.


2 0

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