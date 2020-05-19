Стало відомо, коли в Україні почне працювати автоматична відеофіксація порушень на дорозі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 055 Коментарів: 3

Крім Київщини, спеціальні камери на початковому етапі встановлять і у Львівській області

Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього відбудеться 1 червня. Про це інформує Державне агентство інфраструктурних проектів України.





Зокрема, на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер – у столиці. Усі КАФи розташовані у місцях, де найчастіше трапляються ДТП.





Окрім того, до 1 червня буде встановлено 5 КАФів у Львівській області. До кінця року заплановано придбати ще 220 таких комплексів автоматичної фіксації. Також вже є програмне забезпечення та все, що потрібно для роботи центру обробки даних, включаючи облаштування робочих місць.





Нагадаймо, 1 травня планували почати в автоматичному режимі фіксувати порушення правил дорожнього руху. Проте початок роботи системи поставили на паузу через карантинні обмеження.

