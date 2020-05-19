Кияни ремонтують тролейбус «1+», хтозна чи завтра запрацює

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 837 Коментарів: 5

У зв'язку з технічними несправностями тролейбус маршруту №1+ сьогодні відсутній на маршруті. Тролейбус не працює в автономному режимі по технічним причинам. Про це повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина.





- Кияни вчора приїхали й сьогодні працюють. До кінця дня має бути інформація щодо роботи, сподіваюсь що від завтра він відновить роботу, - зауважив Руслан Івашина.