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Кияни ремонтують тролейбус «1+», хтозна чи завтра запрацює

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 837 Коментарів: 5

  

Тролейбус на Петрівку знову зламався

У зв'язку з технічними несправностями тролейбус маршруту №1+ сьогодні відсутній на маршруті. Тролейбус не працює в автономному режимі по технічним причинам. Про це повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина.


- Кияни вчора приїхали й сьогодні працюють. До кінця дня має бути інформація щодо роботи, сподіваюсь що від завтра він відновить роботу, - зауважив Руслан Івашина.
2
Автор: Альона Душенко
Теги: тролейбус Петровка

Коментарі: 5

287
stronzo:
Сьогодні, 13:59

Блин, да пустите туда пару свежих автобусов, не мучайте людей. А этот хлам верните бракоделам с возвратом денег в бюджет. Был бы частный чиновничий мерс - 100% требовали бы замену на новый, а не ремонт. А тут понятно - откат ведь уже потратили. 


20 0
110
DioGen:
Сьогодні, 14:08

Вот жеж, я только его на той недели видал находу, обрадовался... Рано видать обрадовался


7 0
28
oni:
Сьогодні, 15:59

скоро на раковке котельную забацают, во весело будет ...


3 0
7
Sergio:
Сьогодні, 16:43

не проще провода кинуть ?

чем постоянно ремонтировать...


2 0
145
Trevak:
Сьогодні, 17:21

А может эти ремонты кому-то на руку?Интересно во сколько обходятся все эти ремонты?


2 0

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