Кременчужанка зробила передоплату в понад дві тисячі гривень за цеглу, але залишилася без покупки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 643

У 31-річної кременчужанки шахрайським способом викрали 2 368 гривень. Жінка хотіла придбати цеглу за допомогою сайту купівлі-продажу «OLX». Перерахувала продавцю передоплату на банківську картку, але товар не отримала, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





Щоб не стати жертвою шахрайства, правоохоронці радять розраховуватись зі службою доставки по факту отримання товару (післяплата) або передавати готівку безпосередньо продавцеві в руки.





Якщо продавець пропонує перерахувати кошти на рахунок однієї з банківських установ – вимагайте від нього копію паспорта. Для інтернет-магазинів – реєстраційні документи суб’єкта господарювання, аби перевірити відповідність банківських реквізитів даними продавця (шахраї зазвичай використовують банківські картки сторонніх осіб, тому звертайте увагу на розбіжність між анкетними даними продавця та власника карт рахунку).