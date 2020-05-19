«Кальян з коронавірусом не бажаєте?»: у Кременчуці закривають кальянні

Тривають перевірки закладів торговельного та побутового обслуговування на предмет дотримання в них санітарно-протиепідемічних вимог і правил
У Кременчуці планують закрити кальянні, про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Кальянні хочуть закрити через те, що вони можуть бути джерелом реінфікування громадян.
Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що навіть змінюючи одноразові мундштуки є можливість захворіти COVID-19.