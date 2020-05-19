«Кальян з коронавірусом не бажаєте?»: у Кременчуці закривають кальянні

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 051 Коментарів: 4

Тривають перевірки закладів торговельного та побутового обслуговування на предмет дотримання в них санітарно-протиепідемічних вимог і правил

У Кременчуці планують закрити кальянні, про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Кальянні хочуть закрити через те, що вони можуть бути джерелом реінфікування громадян.





- Кальян з коронавірусом не бажаєте? Й зазначити телефон і місце, - додав мер Віталій Малецький.





Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що навіть змінюючи одноразові мундштуки є можливість захворіти COVID-19.





- Навіть, якщо змінювати одноразові мундштуки, то в трубці кальяну залишається повітря, яке видихали, в якому може бути COVID-19, - зауважив Максим Середа.