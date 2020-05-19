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Кременчук, Коронавірус / Карантин

«Кальян з коронавірусом не бажаєте?»: у Кременчуці закривають кальянні

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 051 Коментарів: 4

 

Тривають перевірки закладів торговельного та побутового обслуговування на предмет дотримання в них санітарно-протиепідемічних вимог і правил

У Кременчуці планують закрити кальянні, про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Кальянні хочуть закрити через те, що вони можуть бути джерелом реінфікування громадян.


- Кальян з коронавірусом не бажаєте? Й зазначити телефон і місце, - додав мер Віталій Малецький.


Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що навіть змінюючи одноразові мундштуки є можливість захворіти COVID-19.


- Навіть, якщо змінювати одноразові мундштуки, то в трубці кальяну залишається повітря, яке видихали, в якому може бути COVID-19, - зауважив Максим Середа.
2
Автор: Альона Душенко
Теги: карантин кальян

Коментарі: 4

287
stronzo:
Сьогодні, 14:50

Кальян з коронавірусом не бажаєте? Й зазначити телефон і місце, - додав мер Віталій Малецький.

А келих горілки з коронавірусом в наливайці на Лесі Українки не бажаєте? Й зазначити телефон мерії. Спитати людину з еректильною дисфункцією на посаді мера.

 


18 2
349
Pereselenets:
Сьогодні, 14:51

А что, их открыли? Маразм


9 0
132
X-YZ:
Сьогодні, 14:52

Какие молодцы.
Сидят, работают. Кальянные закрывают.

 

Не понимаю, кальянные - это социально важный сегмент? Или вам там уже вообще нечем заниматься.

 

Цитата: "Фух, бл..."


7 4
1 093
hunter:
Сьогодні, 15:43

Цитата: X-YZ

Какие молодцы.
Сидят, работают. Кальянные закрывают.

 

Не понимаю, кальянные - это социально важный сегмент? Или вам там уже вообще нечем заниматься.

 

Цитата: "Фух, бл..."

Тут не много другое,чтобы открыли надо занести "конвертик",а чтобы не закрыли потолще.


6 0

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