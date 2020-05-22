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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Постріли по дев'яткам, сольні проходи й обманні маневри: топ-11 шайб «Кременчука» восени

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 185

 

Дивіться кращі шайби осені кременчуцьких гравців

УХЛ згадує найяскравіші моменти сезону 2019-2020 й пропонує всім уболівальникам освіжити в пам'яті стартовий місяць чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч і подивитися найкрасивіші шайби кременчужан восени.


У топ-10 шайб вересня сезону 2019/20 потрапили самі видовищні голи - від сольних проходів і індивідуальної техніки до потужних кидків від синьої лінії. У добірці представлені три шайби у виконанні кременчужан: 

  • Вдале і своєчасне підключення в атаку від захисника кременчужан Владислава Грицьких
  • Вихід один в нуль від захисника «Кременчука» Іллі Бабрусева в меншості
  • Гол з-за воріт в ближній кут від нападника «Кременчука» Олексія Ворони;


Кращі шайби жовтня:

  • Ефектний сольний прохід від форварда «Кременчука» Гліба Бондарука;


  • Потужний кидок форварда «Кременчука» Дмитра Орлова точно в дальній кут воріт;

  • Зіграність першої п'ятірки "містян" і завершення атаки від Дмитра Созонова;


  • Точне добивання від Дмитра Созонова після гарматного пострілу Дмитра Орлова.


До списку кращих шайб листопада увійшли:

  • Гол з розвороту в меншості від гравця «Кременчука» Єгора Серанова
  • Обхід з-за воріт і точний гол від лідера «Кременчука» Дмитра Орлова
  • "Розстріл" з ближньої дистанції від нападника "городян" Тимура Гриценка
  • Кидок в ближню дев'ятку від Олександра Пукси в складі «Кременчука»

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: УХЛ
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