Постріли по дев'яткам, сольні проходи й обманні маневри: топ-11 шайб «Кременчука» восени

УХЛ згадує найяскравіші моменти сезону 2019-2020 й пропонує всім уболівальникам освіжити в пам'яті стартовий місяць чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч і подивитися найкрасивіші шайби кременчужан восени.
У топ-10 шайб вересня сезону 2019/20 потрапили самі видовищні голи - від сольних проходів і індивідуальної техніки до потужних кидків від синьої лінії. У добірці представлені три шайби у виконанні кременчужан:
Кращі шайби жовтня:
Ефектний сольний прохід від форварда «Кременчука» Гліба Бондарука;
Потужний кидок форварда «Кременчука» Дмитра Орлова точно в дальній кут воріт;
Зіграність першої п'ятірки "містян" і завершення атаки від Дмитра Созонова;
Точне добивання від Дмитра Созонова після гарматного пострілу Дмитра Орлова.
До списку кращих шайб листопада увійшли: