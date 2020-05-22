Постріли по дев'яткам, сольні проходи й обманні маневри: топ-11 шайб «Кременчука» восени

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 185

УХЛ згадує найяскравіші моменти сезону 2019-2020 й пропонує всім уболівальникам освіжити в пам'яті стартовий місяць чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч і подивитися найкрасивіші шайби кременчужан восени.





У топ-10 шайб вересня сезону 2019/20 потрапили самі видовищні голи - від сольних проходів і індивідуальної техніки до потужних кидків від синьої лінії. У добірці представлені три шайби у виконанні кременчужан:

Вдале і своєчасне підключення в атаку від захисника кременчужан Владислава Грицьких

Вихід один в нуль від захисника «Кременчука» Іллі Бабрусева в меншості

Гол з-за воріт в ближній кут від нападника «Кременчука» Олексія Ворони;





Кращі шайби жовтня:

Ефектний сольний прохід від форварда «Кременчука» Гліба Бондарука;



Потужний кидок форварда «Кременчука» Дмитра Орлова точно в дальній кут воріт;

Зіграність першої п'ятірки "містян" і завершення атаки від Дмитра Созонова;



Точне добивання від Дмитра Созонова після гарматного пострілу Дмитра Орлова.





До списку кращих шайб листопада увійшли: