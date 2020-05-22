Під час будівництва таунхаузів в центрі Кременчука знищили два тополі

Управління архітектури та містобудування Кременчука має розібратися чи дотримується забудовник правил будівництва
На засіданні виконкому Кременчука міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що у парку «Ювілейному» йде будівництво таунхаузів.
Мер дав доручення головному архітектору міста Олександрі Волощенко розібратися чи дотримується правил будівництва забудовник та чи законно вирубав дві тополі.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик зазначив, що це несанкціоноване знесення зелених насаджень. Вони вже визначили суму завданої шкоди й чекають коли оплатить забудовник.