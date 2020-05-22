Під час будівництва таунхаузів в центрі Кременчука знищили два тополі

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 610

Управління архітектури та містобудування Кременчука має розібратися чи дотримується забудовник правил будівництва

На засіданні виконкому Кременчука міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що у парку «Ювілейному» йде будівництво таунхаузів.





Мер дав доручення головному архітектору міста Олександрі Волощенко розібратися чи дотримується правил будівництва забудовник та чи законно вирубав дві тополі.





Директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик зазначив, що це несанкціоноване знесення зелених насаджень. Вони вже визначили суму завданої шкоди й чекають коли оплатить забудовник.





*Таунхаус - малоповерховий житловий будинок або громадська будівля в декількох багаторівневих квартирах, як правило, з ізольованими входами.