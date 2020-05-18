Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.05.2020 10:24
Підтверджені:
Україна18616
Кременчук103
Хворі:
Україна12805
Кременчук26
Вилікувалось:
Україна5276
Кременчук73
Померло:
Україна535
Кременчук4
Кременчук, Помощь военным

«Ніштячки для бойових коней»: збираємо допомогу бійцям на передову

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 636 Коментарів: 1

 

Військовим «Правого сектора» потрібна допомога

Бійцям «Правого сектора» у два підрозділи необхідна допомога. Як розповів «Телеграфу» Костянтин Федчун, керівник Полтавського обласного осередку «Правий сектор», крім гостинця бійцям необхідні «ніштячки» для «бойових коней».


 


Військовим на передовій необхідно:

  • резина для мікроавтобусів Volkswagen T4 195/65 R15c или R16
  • талони на пальне
  • антифриз
  • моторні масла 10w40 для дизельних двигунів
  • арматура (d8-10 mm) для виготовлення скоб, якими збивають колоди для перекриття бліндажів
  • мішки для будівельного сміття зеленого кольору для будівництва вогневих укріплень
  • цигарки
  • фрукти, овочі, печиво


Допомогу можна залишити у приймальній Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).


Доповнено 
 
Бійці "Правого сектору" почали отримувати подарунки від кременчужан. Кременчужанин Юрій Андрусенко, який зараз працює в Африці, надіслав 150 доларів на резину для військового бусіка.   


Кременчуцький завод технічного вуглецю передає бійцям на передову - 1 тисяча пляшок бутильованої води. 

5
Автор: Альона Душенко
Теги: помощь военным

Коментарі: 1

278
Volvoвод:
Сьогодні, 10:36

Скорее бы закончилась ООС, и все нашли себе работу. В том числе Вано и Олежка "кучерявый". А иначе для всех них наступит голод, продовольственной шары уже не будет.


8 4

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Помощь военным:

Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).

Читайте також:



Вверх