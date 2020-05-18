«Ніштячки для бойових коней»: збираємо допомогу бійцям на передову

Бійцям «Правого сектора» у два підрозділи необхідна допомога. Як розповів «Телеграфу» Костянтин Федчун, керівник Полтавського обласного осередку «Правий сектор», крім гостинця бійцям необхідні «ніштячки» для «бойових коней».
Військовим на передовій необхідно:
Допомогу можна залишити у приймальній Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).
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Бійці "Правого сектору" почали отримувати подарунки від кременчужан. Кременчужанин Юрій Андрусенко, який зараз працює в Африці, надіслав 150 доларів на резину для військового бусіка.
Кременчуцький завод технічного вуглецю передає бійцям на передову - 1 тисяча пляшок бутильованої води.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).