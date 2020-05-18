«Ніштячки для бойових коней»: збираємо допомогу бійцям на передову

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 636 Коментарів: 1

Бійцям «Правого сектора» у два підрозділи необхідна допомога. Як розповів «Телеграфу» Костянтин Федчун, керівник Полтавського обласного осередку «Правий сектор», крім гостинця бійцям необхідні «ніштячки» для «бойових коней».









Військовим на передовій необхідно:

резина для мікроавтобусів Volkswagen T4 195/65 R15c или R16

талони на пальне

антифриз

моторні масла 10w40 для дизельних двигунів

арматура (d8-10 mm) для виготовлення скоб, якими збивають колоди для перекриття бліндажів

мішки для будівельного сміття зеленого кольору для будівництва вогневих укріплень

цигарки

фрукти, овочі, печиво





Допомогу можна залишити у приймальній Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).





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