Кілька днів вертольоти літають над Кременчуком

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 1 565

У Кременчуці третій день над Раківкою літають вертольоти. Кременчужани діляться у соцмереах фото та відео, а також припущеннями, що е мое бути, адже пожеж в цьому районі немає.





- Вже багато годин цей гелікоптер кружляє над Раківкою з якоюсь червоною кулею... Гелікоптер все літає над житловим районом на Раківці.. що воно таке, - написав кременчужанин Сергій Брильов.









Кременчужанка Ірина в коментарі під постом Сергія зауважила, що це навчання.









Тако відео тренування виклала кременчужанка Марина Орлова.



