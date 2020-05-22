Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.05.2020 20:50
Підтверджені:
Україна20148
Кременчук105
Хворі:
Україна12975
Кременчук11
Одужало:
Україна6585
Кременчук90
Померло:
Україна588
Кременчук4
Кременчук

Кілька днів вертольоти літають над Кременчуком

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 1 565

 

Тривають навчання 

У Кременчуці третій день над Раківкою літають вертольоти. Кременчужани діляться у соцмереах фото та відео, а також припущеннями, що е мое бути, адже пожеж в цьому районі немає. 


- Вже багато годин цей гелікоптер кружляє над Раківкою з якоюсь червоною кулею... Гелікоптер все літає над житловим районом на Раківці.. що воно таке, - написав кременчужанин Сергій Брильов. 


 


Кременчужанка Ірина в коментарі під постом Сергія зауважила, що це навчання. 


 


Тако відео тренування виклала кременчужанка Марина Орлова. 


3
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Брильов Джерело відео: Марина Орлова
Теги:
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх