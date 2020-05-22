Кілька днів вертольоти літають над Кременчуком

У Кременчуці третій день над Раківкою літають вертольоти. Кременчужани діляться у соцмереах фото та відео, а також припущеннями, що е мое бути, адже пожеж в цьому районі немає.
- Вже багато годин цей гелікоптер кружляє над Раківкою з якоюсь червоною кулею... Гелікоптер все літає над житловим районом на Раківці.. що воно таке, - написав кременчужанин Сергій Брильов.
Кременчужанка Ірина в коментарі під постом Сергія зауважила, що це навчання.
Тако відео тренування виклала кременчужанка Марина Орлова.