Літо вже близько: пляжі Кременчука готують до купального сезону

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 510

А кременчужани можуть готувати купальники, адже Міністерство охорони здоров’я планує дозволити пляжний сезон в Україні

Працівники КП «Кременчук-аквасервіс» готують до купального сезону місця відпочинку біля води у нашому місті. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.





На Центральному пляжі проводять підготовку піску до очищення, культиватор для цього надало керівництво кафе «Ахтамар», яке опікується територією пляжу. Культивація не тільки дозволить розрихлити пісок, видалити непотрібну рослинність, а й прибрати небезпечні предмети, які залишилися після минулорічного відпочинку.





Тим часом до пляжного сезону готуються і матроси-рятувальники, їх вже закріпили за територіями, де влітку вони контролюватимуть відпочинок городян на воді.





Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 18 травня на онлайн-брифінгу озвучив рекомендації Міністерства охорони здоров’я щодо купального сезону в умовах пандемії COVID-19 – в Україні планують дозволити людям відвідувати пляжі та купатися.





Фахівці Інституту епідеміології інфекційних хвороб Національної академії медичних наук підтвердили, що морська сіль разом з ультрафіолетовим випроміненням сонця знищує коронавірус. Що стосується річок, у прісній воді збудник може вижити, але у річках з проточною водою інфікуватись людині буде досить складно (лише при близькому контакті).





Міністерство охорони здоров’я надає такі рекомендації для відвідувачів пляжів:

не ходити туди особам, які у групі ризику: літнім людям і тим, у кого є хронічні захворювання;

дотримуватися безпечної дистанції – не менш як 2 метри;

виконувати правила особистої гігієни (мити руки, кашляти та чхати тільки в одноразову серветку або у згин ліктя).





Працівники пляжів повинні будуть ходити у масках, щоб унеможливити передачу коронавірусу.