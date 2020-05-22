Кременчук послаблює карантин: що запрацює

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Сьогодні у Полтаві терміново провели засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та запровадили другий етап послаблення карантину. Одразу після рішення у Полтаві рішення приймають у Кременчуці, оскільки епідеміологічна ситуація в місті дозволяє.

- Станом на 25 травня епідемічна ситуація у Кременчуці відповідає пунктам постанови Кабміну, якою регламентується послаблення карантину. Якщо кількість вперше виявлених хворих має бути за останні дні 12 осіб на 100 тис населення, то у нас - 3,6. Завантаженість ліжок, де перебувають хворі на короавірус, має бути 50%. У нас по дорослих - 25 %, у дітей - 0%. Також проведення ПЛР-досліджень за останні 7 днів має бути 12 на 100 тисяч осіб, а в Кременчуці 15,6. – керівник управління охорони здоровя Максим Середа зауважив, що в Кременчуці є всі підстави для послаблення карантину.

Від сьогодні на Полтавщині дозволено відкрити:

- міське, приміське та внутрішньо обласне сполучення

- з 25 травня дозволено відвідувати заклади дошкільної освіти

- з 1 червня можуть розпочати роботу спортивні зали та запрацювати міжобласні пасажирські перевезення (якщо епідемічна ситуація не погіршиться).

Дошкільні заклади





Дитячі заклади запрацюють після роботи комісії. Орієнтовно з 1 червня запустять садочки, але за умови дотримання санітарних норм.

У садочках вестимуть щоденний моніторинг працівників, запроваджують контейнери для утилізації одноразових масок та рукавичок.

Заборонено використовувати багаторазові рушники, килими та іграшки. Неможна проводити ранки та батьківські збори.

Дітям вимірюватимуть температуру безконтактним термометром. Температура не повинна перевищувати 37,2 градусів.





Планується, що за сприятливих епідемічних умов дитсадки запрацюють з 1 червня поточного року. Для проведення оглядів дітей дошкільного віку з оформленням медичної довідки про стан здоров’я дитини, епідеміологічне оточення та наявність щеплень, згідно календарного плану щеплень організовуються дні здорової дитини в амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини 28, 29 та 30 травня поточного року.

Спортивні заклади

Дозволяється:

проведення спортивних змагань, не більше 50 осіб, але за умови без глядачів

тренування у групах не більше 10 осіб

для учнів ДЮСШ допускатимуть на тренування лише учнів віком 14+ (запускатимуть двома чергами, у разі повної готовності запустять навчання дітлахів до 14 років)





Тренування дозволені за умови, що перед тренуваннями вимірювати температуру із занесенням даних в журнал.





Заклади фізичної культури та спорту, фітнес центри відкриватимуть лише з 1 червня.





Транспорт





З 24 травня дозволяється перевезення пасажирів у міському громадському транспорті.





Пасажирів має бути не більше, ніж місць для сидіння, й всі повинні дотримуватися маскового режиму.





Проїзд - платний, відповідно до затверджених раніше тарифів. Пільговий проїзд діятиме з 10 до 15 години.





Дозволяється проведення релігійних заходів (за умови присутності не більше 1 особи на 10 кв.м.), також дозволяють відновити роботу готелів (без ресторанів).





Якщо орієнтуватися по датах, коли й що запрацює, то...

з 23 травня:

проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб, а в яких беруть участь понад 50 осіб

без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб, а в яких беруть участь понад 50 осіб проведення релігійних заходів , за умови перебування не більше 1 особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід;

діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів);

з 24 травня:

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та міських тролейбусних маршрутах міста Кременчука, за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту, в межах кількості місць для сидіння, з оплатою проїзду відповідно до встановлених тарифів;

на міських автобусних маршрутах загального користування та міських тролейбусних маршрутах міста Кременчука, за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту, в межах кількості місць для сидіння, з оплатою проїзду відповідно до встановлених тарифів; безкоштовні перевезення в громадському транспорті, що стосуються перевезення міським авто- та електротранспортом, для всіх пільгових категорій громадян, передбачених законодавством України, рішеннями Кременчуцької міської ради Полтавської області та рішеннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області виключно в період часу з 10.00 год. до 15.00 год. щоденно;

безкоштовне позачергове перевезення медичних працівників в громадському транспорті, що стосуються перевезення міським авто- та електротранспортом, за умови пред’явлення відповідного посвідчення;

з 1 червня:

відвідування закладів дошкільної освіти , з урахуванням організації протиепідемічних заходів, передбачених рішенням тимчасової протиепідемічної комісії при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області;

роботу закладів фізичної культури і спорту , спортивних залів, фітнес центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб);

відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;

з 10 червня:

діяльність закладів харчування , зокрема приймання відвідувачів в приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід;

діяльність закладів, що надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання.





Рішення прийняли на засіданні ТБНС та виконкому взяв за основу постанову Кабміну від 20.05.20 та постанов головного санітарного лікаря України . До понеділка готуються зміни щодо запуску спортивних закладів, адже постало питання щодо залученння дітей різних вікових категорій та роведення тренувань у школі. Тому у понеділок на засіданні виконкому мають затвердити зміни.