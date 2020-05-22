Суботник та мода за обласні кошти: Кременчук бере участь в екологічних ініціативах

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Полтавська обласна рада проводить конкурс Екологічних Ініціатив Полтавської області задля покращення екологічного стану довкілля, підвищення екологічної свідомості та культури громадян.





Кременчук подав два проєкти, серед яких суботник за обласні кошти та встановлення смітників для сортування сміття.





Зелені легені Кременчука (проєкт № 44 )

Цим проектом передбачається поліпшити екологічний стан у місті, а також створити додаткові умови для якісного проживання його жителів шляхом висадження восени молодих дерев у зелених зонах, парках та скверах Кременчука для очищення повітря від шкідливих викидів та збільшення кількості кисню в повітрі.



До участі в проєкті та його реалізації планується залучити великі промислові підприємства міста та його мешканців. Також цей спільний крок у поліпшенні стану повітря в місті, допоможе налагодити взаєморозуміння між мешканцями Кременчука та промисловими підприємствами.





Співорганізатори і партнери проєкту: ПАТ «УКРТАТНАФТА», ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія».





Екологічна мода (проєкт № 45 )





У рамках проєкту «Екологічна мода» пропонується встановити контейнери для збору речей на території окремих районів міста, що дасть можливість одночасто і зберегти екологію, і надати допомогу тим, хто має потребу у речах.





Співорганізатори і партнери проєкту: Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області





Переможці обиратимуться шляхом голосування.





Голосування проходить онлайн через систему bankID (Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Альфабанк, OTPbank, ПУМБ, ЄЦП та інші)

Із 21 травня до 2 червня голосування триватиме на сайті .





За додатковою інформацією та допомогою можете звертатись до сектору підтримки партисипативних практик - Перевезенцева Євгена Михайловича (096-5319809), Іванової Анни Олександрівни (098-8989123) або 743861