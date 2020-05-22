На Полтавщині демонтували пам’ятник комуністичному діячеві Свердлову

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Заходів місцева сільрада вжила після його звернення на Гарячу урядову лінію

У селі Баранівка Шишацького району демонтували памятник Якову Свердлову. Про це повідомив у соцмережі Фейсбук голова ГО «Світанок» , координатор проєкту «Декомунізація. Україна» Вадим Поздняков. Заходів місцева сільрада вжила після його звернення на Гарячу урядову лінію.





Як зазначив регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) в Полтавській області Олег Пустовгар, це слід було зробити ще 4 роки тому, після набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».





- Нагадаю, що наявність у публічному просторі комуністичної символіки є пропагандою комуністичного режиму і відповідно кримінальним діянням. Також, нагадаю, що згідно з офіційних роз’яснень Українського інституту національної пам’яті як центрального органу виконавчої влади «Свердлов Яків Михайлович (1885–1919) – особа, яка причетна до здійснення Жовтневого перевороту 1917 р., діяльності комуністичної партії та радянських органів влади. Голова Всеросійського ЦВК Рад робітничих і солдатських депутатів, - наголосив Пустовгар.