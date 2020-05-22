На Полтавщині демонтували пам’ятник комуністичному діячеві Свердлову

У селі Баранівка Шишацького району демонтували памятник Якову Свердлову. Про це повідомив у соцмережі Фейсбук голова ГО «Світанок» , координатор проєкту «Декомунізація. Україна» Вадим Поздняков. Заходів місцева сільрада вжила після його звернення на Гарячу урядову лінію.
Як зазначив регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) в Полтавській області Олег Пустовгар, це слід було зробити ще 4 роки тому, після набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».