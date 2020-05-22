Земельні ділянки під Горішніми Плавнями вартістю 31,9 млн грн намагаються повернути у державну власність

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 290

Фермер незаконно користувався вісьмома земельними ділянками вартістю майже 31,9 млн грн. Тепер їх повертатимуть у держвласність

Міський суд міста Горішні Плавні відкрив провадження у справі за позовом Кременчуцької місцевої прокуратури, пред’явленим до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та фізичної особи про скасування наказів управління, визнання недійсними договорів оренди та повернення земельних ділянок загальною площею понад 127 га і вартістю майже 31,9 млн грн у державну власність. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавської області.





Встановили, що створивши фермерське господарство, упродовж 2013-2015 років житель Горішніх Плавнів уклав з управлінням договори оренди на 8 земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Дмитрівської сільської ради.





Проте чоловік раніше отримував землю в оренду, а тому використав своє право на подальше її одержання без проведення земельних торгів. З метою відновлення порушених інтересів держави прокуратура звернулася до суду.