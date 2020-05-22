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Через послаблення карантину КП «Кременчукводоканал» починає повірку лічильників

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 382

 

Звертайтеся у разі крайньої необхідності

Через послаблення карантинних заходів, КП «Кременчукводоканал» повідомляє про відновлення з 25 травня 2020 року прийому споживачів-мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору фахівцями абонентного відділу за адресою пров. Героїв Бресту, буд.38 у звичайному режимі але з дотриманням заходів безпеки. Про це повідомили на сайті КП «Кременчукводоканал».


- Просимо Вас відвідувати абонентний відділ тільки у разі крайньої необхідності, а всі питання намагатись вирішити у телефонному режимі, - мовиться у повідомленні.


Також з 1 червня контролери абонентного відділу зможуть відвідувати помешкання споживачів для виконання заяв та звернень по розпломбуванню та опломбуванню вузлів обліку води, в тому числі з метою проведення їх періодичної повірки.


Споживачам, я у яких термін повірки приладів обліку води сплинув у квітні та травні 2020 року, необхідно протягом червня та липня 2020 року подати їх на періодичну повірку.


По питанням повірки, розпломбування та опломбування приладів обліку води можна звертатись у будні дні з 8.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00) за телефонами абонентного відділу: (097) 557-35-33, (095) 814-40-32, (067) 508-16-28 або за адресою пров. Героїв Бресту, буд.38.


Також нагадують, що показання лічильників води у цьому місяці з 29 травня по 1 червня включно необхідно подати одним із способів:

  • за допомогою паблік аккаунту у мобільному додатку VIBER (відеоінструкція);
  • за допомогою сайту у мережі інтернет www.ekc.com.ua;
  • за допомогою особистого кабінету на сайті www.kvk.pl.ua;
  • у інтерактивному режимі, зателефонувавши на мобільний номер (067)-000-13-57;
  • у голосовому режимі, зателефонувавши на номер стаціонарного зв’язку 70-03-57.
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Автор: Альона Душенко
Теги: водоканал
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