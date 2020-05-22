«Електронна черга» запрацювала у Міграційній службі

Міграційна служба Полтавщини інформує: як працюватимуть територіальні підрозділи у зв'язку з послабленням карантину
З 25 травня Державна міграційна служба України послаблює обмеження, встановлені у зв’язку із запровадженням в Україні карантину. Про це повідомляє пресслужба УДМС України в Полтавській області.
Зокрема:
В той же час, Міграційна служба Полтавщини просить під час відвідування підрозділів дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо зменшення впливу та передачі вірусної інфекції:
Якщо ж ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена температура тіла, кашель, утруднене дихання тощо), нещодавно контактували з хворими на COVID-19 або перебували у країнах, в яких виявлено випадки зараження населення коронавірусом, обов'язково залишіться вдома та подбайте про своє здоров'я!
Більше інформації щодо діяльності ДМС під час карантину - на офіційному веб-сайті за лінком.