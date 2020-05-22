«Електронна черга» запрацювала у Міграційній службі

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Міграційна служба Полтавщини інформує: як працюватимуть територіальні підрозділи у зв'язку з послабленням карантину

З 25 травня Державна міграційна служба України послаблює обмеження, встановлені у зв’язку із запровадженням в Україні карантину. Про це повідомляє пресслужба УДМС України в Полтавській області.





Зокрема:

усі територіальні підрозділи Міграційної служби Полтавщини працюватимуть за звичайним графіком роботи;

знято обмеження щодо порядку надання адміністративних послуг – громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть отримати будь-яку послугу, що надається ДМС;

відновлюється робота сервісу «Електронна черга».

В той же час, Міграційна служба Полтавщини просить під час відвідування підрозділів дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо зменшення впливу та передачі вірусної інфекції:

користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікуючими засобами;

не створювати скупчення людей у підрозділі та дотримуватись безпечної відстані між людьми (з розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. метрів);

уникати контакту з усіма, хто має ознаки ГРВІ.

Якщо ж ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена температура тіла, кашель, утруднене дихання тощо), нещодавно контактували з хворими на COVID-19 або перебували у країнах, в яких виявлено випадки зараження населення коронавірусом, обов'язково залишіться вдома та подбайте про своє здоров'я!





Більше інформації щодо діяльності ДМС під час карантину - на офіційному веб-сайті за лінком .