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«Електронна черга» запрацювала у Міграційній службі

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 385

 

Міграційна служба Полтавщини інформує: як працюватимуть територіальні підрозділи у зв'язку з послабленням карантину

З 25 травня Державна міграційна служба України послаблює обмеження, встановлені у зв’язку із запровадженням в Україні карантину. Про це повідомляє пресслужба УДМС України в Полтавській області. 


Зокрема:

  • усі територіальні підрозділи Міграційної служби Полтавщини працюватимуть за звичайним графіком роботи;
  • знято обмеження щодо порядку надання адміністративних послуг – громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть отримати будь-яку послугу, що надається ДМС;
  • відновлюється робота сервісу «Електронна черга».

 

В той же час, Міграційна служба Полтавщини просить під час відвідування підрозділів дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо зменшення впливу та передачі вірусної інфекції:

 

  • користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікуючими засобами;
  • не створювати скупчення людей у підрозділі та дотримуватись безпечної відстані між людьми (з розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. метрів);
  • уникати контакту з усіма, хто має ознаки ГРВІ.

 

Якщо ж ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена температура тіла, кашель, утруднене дихання тощо), нещодавно контактували з хворими на COVID-19 або перебували у країнах, в яких виявлено випадки зараження населення коронавірусом, обов'язково залишіться вдома та подбайте про своє здоров'я!


Більше інформації щодо діяльності ДМС під час карантину - на офіційному веб-сайті за лінком.

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Автор: Альона Душенко
Теги: миграционная служба
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