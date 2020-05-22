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Надзвичайні новини

У Кременчуці водій Toyota вискочив на зустрічку - загинуло двоє людей

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 4 706

 

Автомобіль повністю пошкоджений 

Сьогодні, 23 травня, близько 14 години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Вадима Пугачова. Охоронці порядку оперативно прибули та огородили місце автопригоди. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. 


Попередньо, інспектори встановили, що водій керуючи автомобілем Toyota, не впорався з керуванням, після чого виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив наїзд на перешкоду — електроопору.


Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділку поліції.


Патрульна поліція вкотре наголошує на суворому дотриманні ПДР! Виконання вимог Правил дорожнього руху — запорука безпеки на дорозі.


За даними пресслужби поліції внаслідок зіткнення з електроопорою легкового автомобіля загинули двоє людей (водій 1984 р.н. та пасажир 1980 р.н.)


- Хто був свідком  моменту ДТП прохання повідомити подробиці слідчим  з розслідування до СУ ГУНП в Полтавській (Кременчук, вул 29 Вересня, 6 Гузь Юрій) – йдеться у повідомлення поліції.
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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