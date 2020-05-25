Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У 53-річної жінки, яка померла у Кременчуці, коронавірус знищив легені та пошкодив внутрішні органи

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 447 Коментарів: 4

 

Медики боролися за її життя більше місяця, останні два ПЛР-тести були негативними, але пошкодження організму від вірусу виявилися несумісними з життям

Більше місяця лікарі боролися за життя 53-річної жінки-медика з Глобинщини, яка 24 травня померла в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька».


Як розповів керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, жінка вже на минулому тижні була у вкрай важкому стані, з нею працювала бригада анестезіологів, пульмонологів та інфекціоністів, кременчуцькі медики консультувалися з фахівцями з Полтави та Одеси, коригували лікування.


- Більше місяця лікарі боролися за її життя, але хвороба виявилася сильнішою, - констатував Максим Середа.


Також він повідомив, що на минулому та позаминулому тижні отримали два негативні ПЛР-результати щодо цієї пацієнтки, на слизових болонках вірусу фактично не було (тобто імунітет переміг інфекцію), але коронавірус знищив легені та пошкодив внутрішні органи, тому хвороба виявилася несумісною з життям.


У Кременчуці нараховують 106 підтверджених випадків COVID-19: зараз 6 осіб лікується на стаціонарі (3 – у Кременчуці, три – в Києві та Полтаві), на амбулаторному лікуванні – 3 пацієнта, 93 людини вже одужали.

 

В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» знаходиться 19 пацієнтів з пневмонією, із них один – у тяжкому стані з COVID-19 на апараті ШВЛ.


За вихідні до лікарні «Кременчуцької» надійшло чотири пацієнти з пневмонією, а у дитячу лікарню – три дитини з ГРВІ, у них взяли аналізи та направили їх у лабораторію на ПЛР-дослідження.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: krokus.tv
Теги: коронавірус коронавирус пневмония статистика заболеваемость больница «Кременчугская» инфекционное отделение пациенты

Коментарі: 4

353
Pereselenets:
Сьогодні, 12:39

Теперь открывают детсады. Л- логика.

Единицы инфицированных - жесткий карантин, штрафы, запрет на выход из дома, остановка транспорта, коллапс экономики.

20000 инфицированных - ослабили карантин.

100000 инфицированных - отменили карантин.

 

Мозгов ни у президента, ни  у депутатов, ни в правительсте, ни у мэра. Поэтому так и живем...


22 12
291
stronzo:
Сьогодні, 13:40

Офигеть, мочеиспскание в уши продолжается. Иммунитет победил, тесты отрицательные, но коронавирус успел "сожрать" легкие.

 

(ОБЩАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ, 2010, VI; 3)

Итак, вирусные пневмонии с летальным исходом.

"В легких у всех пациентов выявлена морфологическая картина диффузного альвеолярного повреждения (ДАП): выраженная интерстициальная (преимущественно лимфомакрофагальная) инфильтрация с утолщением межальвеолярных перегородок, стаз крови в сосудах микроциркуляторного русла, интерстициальный и альвеолярный отек, геморрагические фокусы, выраженный гигантоклеточный метаморфоз в

альвеолах с формированием многоядерных клеток. В

большинстве случаев в альвеолах отмечалось диффузное слущивание альвеолоцитов и формирование гиалиновых мембран. 

Таким образом, наиболее частыми патологическими находками, обнаруженными при гистологическом

исследовании легких у больных с вирусной пневмонией, были следующие: диффузное альвеолярное повреждение (отек интерстиция, гиалиновые мембраны, эпителиоидные клетки), тромбоз микрососудов, кровоизлияния.

 

В общем, все это давно известно, описано и преподается в вузах. У Середы есть медицинское образование?  


7 3
3 752
zzzzzz:
Сьогодні, 13:50

Цитата: stronzo
тесты отрицательные, но коронавирус успел "сожрать" легкие.
смотря какие тесты же, с тестами не мешало бы КТ делать.


6 0
277
wtf100500:
Сьогодні, 14:15

Цитата: zzzzzz

Цитата: stronzo
тесты отрицательные, но коронавирус успел "сожрать" легкие.
смотря какие тесты же, с тестами не мешало бы КТ делать.

А так ли лечили как описывают тут? Один человек уже поведал историю как "бесплатно лечат". Если никто не знает и не имеет лечения от этой болезни, то о чем вообще речь. Давили симптомы, в итоге организм не справился. К сожалению.


6 0

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