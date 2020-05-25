У 53-річної жінки, яка померла у Кременчуці, коронавірус знищив легені та пошкодив внутрішні органи

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 447 Коментарів: 4

Медики боролися за її життя більше місяця, останні два ПЛР-тести були негативними, але пошкодження організму від вірусу виявилися несумісними з життям

Більше місяця лікарі боролися за життя 53-річної жінки-медика з Глобинщини, яка 24 травня померла в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька».





Як розповів керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, жінка вже на минулому тижні була у вкрай важкому стані, з нею працювала бригада анестезіологів, пульмонологів та інфекціоністів, кременчуцькі медики консультувалися з фахівцями з Полтави та Одеси, коригували лікування.





- Більше місяця лікарі боролися за її життя, але хвороба виявилася сильнішою, - констатував Максим Середа.





Також він повідомив, що на минулому та позаминулому тижні отримали два негативні ПЛР-результати щодо цієї пацієнтки, на слизових болонках вірусу фактично не було (тобто імунітет переміг інфекцію), але коронавірус знищив легені та пошкодив внутрішні органи, тому хвороба виявилася несумісною з життям.





У Кременчуці нараховують 106 підтверджених випадків COVID-19: зараз 6 осіб лікується на стаціонарі (3 – у Кременчуці, три – в Києві та Полтаві), на амбулаторному лікуванні – 3 пацієнта, 93 людини вже одужали.

В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» знаходиться 19 пацієнтів з пневмонією, із них один – у тяжкому стані з COVID-19 на апараті ШВЛ.





За вихідні до лікарні «Кременчуцької» надійшло чотири пацієнти з пневмонією, а у дитячу лікарню – три дитини з ГРВІ, у них взяли аналізи та направили їх у лабораторію на ПЛР-дослідження.