ГО "Інша Жінка" ініціює бізнес-сніданок для жінок Кременчука із співзасновницею Нової Пошти - Інною Поперешнюк

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Ми також! Тому анонсуємо перший бізнес-сніданок у форматі жінка для жінки з легендарною жінкою - Інна Поперешнюк

Дата: 26 травня

Час: 10:00

Тривалість: 1 година (спіч Інни та блок запитання/відповіді)



Формат - онлайн-зустріч у Зумі, посилання буде відправлено усім зареєстрованим учасницям

Вхідний квиток - чашка кави у руках (ми все побачимо)

Вхід тільки для жінок (це - не дискримінація, а робота з певною цільовою групою жінок, що планують стати підприємницями, чи вже ними є, для пошуку підтримки та мотивації)

Модерувати зустріч буде Yuliya Tsybulskaya - координаторка проекту Бізнес-інкубатор для підтримки бізнесу в Кременчуці

Інна Поперешнюк - українська підприємниця, меценатка, громадська діячка. Співзасновниця компанії «Нова Пошта», співвласниця ресторану «100 років тому вперед», бренд-амбасадор New Run, засновниця проекту для дітей-сиріт «Команда чарівників».

Саме Нова Пошта та "Команда чарівників" під час пандемії та карантину, як ви пам'ятаєте, допомагала медичним працівникам та закладам Полтавщини, в тому числі нашого міста, у забезпеченні необхідним дороговартісним обладнанням, засобами медичного захисту тощо.

25 млн грн - самі стільки було виділено компанією Нова Пошта, як соціально відповідальним бізнесом - на підтримку інших останні 2 місяці.

Інна Поперешнюк розповість про те, як постійно бути в русі: від контролю робочих процесів та щоденного бігу до власної грядки з базиліком та м’ятою, як все це об’єднувати, не втрачаючи себе

Буде цікаво! Приєднуйтесь, дівчата

Реєстрація обов'язкова за посиланням





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Проект «Бізнес-інкубатор для розвитку жіночих ініціатив в Кременчуці» реалізується у м. Кременчуці за фінансування Уряду Канади через Фонд сприяння розвитку малих і середніх підприємств проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). Проект ПРОМІС впроваджує в Україні Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Контент заходів та матеріалів проекту «Бізнес-інкубатор для розвитку жіночих ініціатив в Кременчуці» є виключно думкою авторів та не обов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади та ФКМ.

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