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Сюжети, Інша жінка

ГО "Інша Жінка" ініціює бізнес-сніданок для жінок Кременчука із співзасновницею Нової Пошти - Інною Поперешнюк

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 190

 


Чекали на повернення бізнес-сніданків про НЕ-успіх?

Ми також! Тому анонсуємо перший бізнес-сніданок у форматі жінка для жінки з легендарною жінкою - Інна Поперешнюк

Дата: 26 травня
Час: 10:00
Тривалість: 1 година (спіч Інни та блок запитання/відповіді)


Формат - онлайн-зустріч у Зумі, посилання буде відправлено усім зареєстрованим учасницям
Вхідний квиток - чашка кави у руках (ми все побачимо)
Вхід тільки для жінок (це - не дискримінація, а робота з певною цільовою групою жінок, що планують стати підприємницями, чи вже ними є, для пошуку підтримки та мотивації)
Модерувати зустріч буде Yuliya Tsybulskaya - координаторка проекту Бізнес-інкубатор для підтримки бізнесу в Кременчуці

Інна Поперешнюк - українська підприємниця, меценатка, громадська діячка. Співзасновниця компанії «Нова Пошта», співвласниця ресторану «100 років тому вперед», бренд-амбасадор New Run, засновниця проекту для дітей-сиріт «Команда чарівників».

Саме Нова Пошта та "Команда чарівників" під час пандемії та карантину, як ви пам'ятаєте, допомагала медичним працівникам та закладам Полтавщини, в тому числі нашого міста, у забезпеченні необхідним дороговартісним обладнанням, засобами медичного захисту тощо.

25 млн грн - самі стільки було виділено компанією Нова Пошта, як соціально відповідальним бізнесом - на підтримку інших останні 2 місяці.

Інна Поперешнюк розповість про те, як постійно бути в русі: від контролю робочих процесів та щоденного бігу до власної грядки з базиліком та м’ятою, як все це об’єднувати, не втрачаючи себе

Буде цікаво! Приєднуйтесь, дівчата

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Проект «Бізнес-інкубатор для розвитку жіночих ініціатив в Кременчуці» реалізується у м. Кременчуці за фінансування Уряду Канади через Фонд сприяння розвитку малих і середніх підприємств проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). Проект ПРОМІС впроваджує в Україні Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Контент заходів та матеріалів проекту «Бізнес-інкубатор для розвитку жіночих ініціатив в Кременчуці» є виключно думкою авторів та не обов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади та ФКМ.
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Через освіту до гендерної рівності

Громадська організація, що об’єднує жінок, які є іншими

www.divergentwoman.com | 050 149 70 63

Автор: goloborodko
Теги: бізнес_інкубатор_кременчук іншажінка divergentwoman ПРОМІС кременчук
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНША ЖІНКА»

Інша жінка

Ми - громадська організація «Інша Жінка», що була народжена задля того, аби популяризувати сучасну освіту та доступ до неї в межах України та за її кордонами. Інший вектор нашої діяльності - це досягнення гендерної рівності, в тому числі і за допомогою просвітницько-освітніх проектів.

Як ми будемо досягати поставлених цілей та в який спосіб, чому вам варто бути з нами та які переваги ви отримаєте, хто вона - інша жінка - про це ми обов`язково розкажемо пізніше.

А зараз дозвольте вас ще раз привітати у нас на сторінці та побажати нам спільних перемог! Все тільки починається! У нас зовсім скоро буде цікавий та інформативний сайт, а зараз долучитися до нашої ініціативи можна у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм за посиланням:

https://www.facebook.com/divergentwoman/

З повагою,

Голова

ГО «Інша Жінка» Юлія Цибульська

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