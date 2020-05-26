Довго запрягають: дві нові котельні на Раківці побудують аж в 2022 році

Глобальний проєкт відтягується ще на два роки: попередні плани передбачали запуск нових теплогенеруючих потужностей у 2020 році
У Кременчуці озвучили терміни будівництва та введення в експлуатацію двох нових котелень на Раківці, які мають замінити застару котельню ТЕЦ вагонного заводу. Передбачається. Що Раківка перейде на опалення від муніципальних котелень в опалювальному сезоні 2022-2023 років. Такий термін назвав радник міського голови з фінансових питань Микола Тарасенко 25 травня під час засідання у виконкомі робочої групи з будівництва теплогенеруючих потужностей на Раківці.
Нагадаємо, нещодавно виконком ухвалив рішення про погодження попередніх умов фінансування з метою отримання кредиту від корпорації NEFCO, тепер умови мають затвердити депутати на черговій сесії міськради.
Микола Тарасенко веде перемовини щодо фінансування та реалізації проєкту з данським компаніями NEFCO та DANIDA, він поінформував про суть проєкту та заплановані етапи його реалізації.
12,7 млн євро — загальний інвестиційний бюджет проєкту, із них:
Кредит надається терміном на 10 років в цілому під 6,5% та з пільговим періодом 3 роки (у цей час можна не погашати тіло кредиту, але є обов'язок платити відсотки). Микола Тарасенко підкреслив, що грант надається в розмірі 75% кредита.
- Це безпрецедентний випадок в історії України та в історії НЕФКО, - заявив він.
Також він повідомив, що надається грант на залучення технічного консультанта на суму 350 тис грн. Коштуватиме котел на біомасі 2,7 млн євро; ще по 5,5 млн євро піде на дві газові котельні; 0,5 млн євро заклали в рамках проєкту на непередбачені витрати.
Якщо договір з НЕФКО буде підписаний, передбачені такі етапи реалізації проєкту:
Микола Тарасенко також підкреслив: інвестори вимагають розробити муніципальний план, для зниження витрат тепла.
Під час засідання робочої групи депутат Геннадій Іванян нагадав, що раніше передбачалися зовсім інші терміни будівництва теплогенеруючих потужностей на Раківці. Дійсно, сесія міськради свого часу (за наполяганням депутатів з вагонзаводу) розробила графік, відповідно до якого наступний сезон 2020-2021 років мав розпочатися вже з новою котельнею.
Та наразі, як бачимо, глобальний проєкт відтягується ще на 2 роки.
Перемовини щодо проєкту поліпшення теплопостачання, в рамках якго планувалося побудувати нові котельні на Раківці, розпочалися ще в 2014 році з ЄІБ (Європейським інвестиційним банком). Ці перемовини тривали чотири роки і врешті заглухли. Так, у 2018 році Микола Тарасенко визнав, що ніяких реальних домовленостей з ЄІБ немає.
У 2018 році мерія Кременчука підписала протокол про наміри збудувати котельню на Раківці з данською агенцією DANIDA, тоді ж почалися нові перемовини щодо залучення кредиту корпорації НЕФКО, яка співпрацює з DANIDA. Перемовини з НЕФКО тривають вже два роки.