Довго запрягають: дві нові котельні на Раківці побудують аж в 2022 році

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 408 Коментарів: 3

Глобальний проєкт відтягується ще на два роки: попередні плани передбачали запуск нових теплогенеруючих потужностей у 2020 році

У Кременчуці озвучили терміни будівництва та введення в експлуатацію двох нових котелень на Раківці, які мають замінити застару котельню ТЕЦ вагонного заводу. Передбачається. Що Раківка перейде на опалення від муніципальних котелень в опалювальному сезоні 2022-2023 років. Такий термін назвав радник міського голови з фінансових питань Микола Тарасенко 25 травня під час засідання у виконкомі робочої групи з будівництва теплогенеруючих потужностей на Раківці.









Нагадаємо, нещодавно виконком ухвалив рішення про погодження попередніх умов фінансування з метою отримання кредиту від корпорації NEFCO, тепер умови мають затвердити депутати на черговій сесії міськради.



Микола Тарасенко веде перемовини щодо фінансування та реалізації проєкту з данським компаніями NEFCO та DANIDA, він поінформував про суть проєкту та заплановані етапи його реалізації.





Нові котельні: які, коли та де

Загальна потужність двох котелень — 44 мВт, із них 4 мВт — на біопаливі.

Одна з котелень потужністю 24 мВт буде розташована на вулиці Республіканській (у районі прохідної вагонзаводу), 4 мВт її потужності — це котел на біопаливі (агропетели), 20 мВт — газовий котел.

Друга котельня розташується на вулиці Космічній, її потужність 20 мВт, паливо — газ.

Систему опалення закільцюють, і в теплу пору року мікрорайон зможе обслуговувати лише одна одна котельня - на біопаливі.

Для котельні на біопаливі передбачений бак-акумулятор де накопичуватиметься теплоносій, коли немає розбору гарячої води.

У рамках проєкту передбачається установка ІТП в будинках, щоб усунути проблему так званих перетопів у будинках.

Передбачена система автоматизації SCADA, яка має забезпечити оптимальний тепловий режим, автоматичний облік даних.





Ціна питання

12,7 млн євро — загальний інвестиційний бюджет проєкту, із них:

кредит НЕФКО — 6 млн євро;

власний внесок міста — 2,25 млн євро;

інвестиційний грант — 4,45 млн євро.



Кредит надається терміном на 10 років в цілому під 6,5% та з пільговим періодом 3 роки (у цей час можна не погашати тіло кредиту, але є обов'язок платити відсотки). Микола Тарасенко підкреслив, що грант надається в розмірі 75% кредита.





- Це безпрецедентний випадок в історії України та в історії НЕФКО, - заявив він.







Також він повідомив, що надається грант на залучення технічного консультанта на суму 350 тис грн. Коштуватиме котел на біомасі 2,7 млн євро; ще по 5,5 млн євро піде на дві газові котельні; 0,5 млн євро заклали в рамках проєкту на непередбачені витрати.







Етапи виконання проєкту

Якщо договір з НЕФКО буде підписаний, передбачені такі етапи реалізації проєкту:

липень 2020 року — перший етап відбору консультантів проєкту (до 5 червня бажаючі зможуть подати заявки);

кінець липня-серпень - технічний консультант розпочинає роботу;

кінець 2020 року - оголошення тендеру за міжнародними правилами (не через ProZorro), орієнтовно тендерна процедура займе 4-5 місяців;

влітку 2021 року — етап проєктування та закупівля обладнання;

2021-2022 рік — будівництво котельні;

2022 рік пуск, передбачається, що котельня працюватиме в опалювальному сезоні 2022-2023 року.



Микола Тарасенко також підкреслив: інвестори вимагають розробити муніципальний план, для зниження витрат тепла.



Під час засідання робочої групи депутат Геннадій Іванян нагадав, що раніше передбачалися зовсім інші терміни будівництва теплогенеруючих потужностей на Раківці. Дійсно, сесія міськради свого часу (за наполяганням депутатів з вагонзаводу) розробила графік, відповідно до якого наступний сезон 2020-2021 років мав розпочатися вже з новою котельнею.









Та наразі, як бачимо, глобальний проєкт відтягується ще на 2 роки.