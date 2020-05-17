Будівництво котельні на Раківці повільно зрушило в бік кредиту до 6 млн євро

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Виконком ухвалив рішення про погодження попередніх умов фінансування з метою отримання кредиту від корпорації NEFCO

Будівництво котельні на Раківці, яка має замінити ТЕЦ вагонзаводу, повільно зрушило з місця. Поки що — на папері та в попередніх домовленостях. 15 травня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про попереднє погодження умов фінансування цього проєкту з метою отримання кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (NEFCO).











Додаток до проєкту рішення (про самі умови фінансування) на сайті міської ради не оприлюднений. Тому наразі ми маємо лише пояснення міського голови Віталія Малецького щодо очікуваних умов фінансування, про які домовилися НЕФКО та КП «Теплоенерго»:

загальна вартість проєкту — 12,6 млн євро;

інвестиційний грант — 4 млн 450 тис грн;

сума кредиту — до 6 млн євро.

Мер не уточнив, чим покривається різниця у понад 2 млн євро (між загальною вартістю проєкту та сумою фінансування НЕФКО — грантом та кредитом). Але такі масштабні проєкти передбачають і співфінансування з міського бюджету.





Наразі, за інформацією департаменту ЖКГ відомо, що планується дві котельні на Раківці:

одна - на двох видах палива: котел на біопаливі (пелетах) потужністю 4 мВт та на природному газі - 24 мВт;

інша — на газі, котел потужністю 19-20 мВт.





Раніше КП «Теплоенерго» захистило в Мінрегіоні нову схему теплопостачання міста — без ТЕЦ вагонзаводу, цю схему затвердили на останній сесії міської ради.









Нагадаємо, що за проектом з Danіda передбачається початок будівництва котельні в міжопалювальному періоді 2020 року — про це говорив в інтерв'ю «Телеграфу» директор КП «Теплоенерго». Але, як бачимо, мерія ще не уклала угоди про фінансування — йде підготовчий етап. Тож, судячи з усього, опалювальний сезон 2020-2021 років мешканці Раківки знову зустрінуть без нової котельні.









