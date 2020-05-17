В Україні зафіксовано за добу +433 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.00 17 травня в Україні зафіксовано 18291 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 514 завершилися летально, 5116 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 433 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 715 випадків;

Волинська область — 615 випадків;

Дніпропетровська область — 837 випадків;

Донецька область — 130 випадків;

Житомирська область — 546 випадків;

Закарпатська область — 885 випадків;

Запорізька область — 378 випадків;

Івано-Франківська область — 1210 випадків;

Кіровоградська область — 443 випадки;

м. Київ — 2280 випадків;

Київська область — 1197 випадків;

Львівська область — 1019 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 238 випадків;

Одеська область — 746 випадків;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1126 випадків;

Сумська область — 162 випадки;

Тернопільська область — 1078 випадків;

Харківська область — 786 випадків;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 253 випадки;

Чернівецька область — 2694 випадки;

Черкаська область — 372 випадки;

Чернігівська область — 108 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 травня 2020 року до Центру надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45669 повідомлень про підозру на COVID-19.