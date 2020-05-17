Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.05.2020 10:24
Підтверджені:
Україна18291
Кременчук103
Хворі:
Україна12661
Кременчук26
Вилікувалось:
Україна5116
Кременчук73
Померло:
Україна514
Кременчук4
Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Україні зафіксовано за добу +433 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 624

 

Загалом по країні одужали 5116 пацієнтів, а померли – 514

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.00 17 травня в Україні зафіксовано 18291 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 514 завершилися летально, 5116 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 433 нових випадків.

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 715 випадків;
  • Волинська область — 615 випадків;
  • Дніпропетровська область — 837 випадків;
  • Донецька область — 130 випадків;
  • Житомирська область — 546 випадків;
  • Закарпатська область — 885 випадків;
  • Запорізька область — 378 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1210 випадків;
  • Кіровоградська область — 443 випадки;
  • м. Київ — 2280 випадків;
  • Київська область — 1197 випадків;
  • Львівська область — 1019 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 238 випадків;
  • Одеська область — 746 випадків;
  • Полтавська область — 264 випадки;
  • Рівненська область — 1126 випадків;
  • Сумська область — 162 випадки;
  • Тернопільська область — 1078 випадків;
  • Харківська область — 786 випадків;
  • Херсонська область — 167 випадків;
  • Хмельницька область — 253 випадки;
  • Чернівецька область — 2694 випадки;
  • Черкаська область — 372 випадки;
  • Чернігівська область — 108 випадків.

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 травня 2020 року до Центру надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45669 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: solod
Теги: коронавірус статистика
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