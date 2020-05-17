В Україні зафіксовано за добу +433 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом по країні одужали 5116 пацієнтів, а померли – 514
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.00 17 травня в Україні зафіксовано 18291 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 514 завершилися летально, 5116 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 433 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 715 випадків;
- Волинська область — 615 випадків;
- Дніпропетровська область — 837 випадків;
- Донецька область — 130 випадків;
- Житомирська область — 546 випадків;
- Закарпатська область — 885 випадків;
- Запорізька область — 378 випадків;
- Івано-Франківська область — 1210 випадків;
- Кіровоградська область — 443 випадки;
- м. Київ — 2280 випадків;
- Київська область — 1197 випадків;
- Львівська область — 1019 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 238 випадків;
- Одеська область — 746 випадків;
- Полтавська область — 264 випадки;
- Рівненська область — 1126 випадків;
- Сумська область — 162 випадки;
- Тернопільська область — 1078 випадків;
- Харківська область — 786 випадків;
- Херсонська область — 167 випадків;
- Хмельницька область — 253 випадки;
- Чернівецька область — 2694 випадки;
- Черкаська область — 372 випадки;
- Чернігівська область — 108 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 травня 2020 року до Центру надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45669 повідомлень про підозру на COVID-19.