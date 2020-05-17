«Життя у вишиванці, вишиванка – життя»: у Кременчуці відкрилася виставка вишиванок

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У вітрині відділу читальної залі ЦМБ ви можете переглянути виставку-калейдоскоп «Життя у вишиванці, вишиванка – життя», однієї з народних майстринь нашого міста Оксани Близнюк. Про це повідомили працівники читальної зали.





Талант народної майстрині багатогранний. Рушники, вишиті сукні і сорочки, створені її руками, палають яскравими фарбами. Гра кольорів, витончена краса виробів вабить око.





Кременчужани з задоволенням носять її вироби. Як символ країни, обереги-рушники, вишиті сорочки майстрині помандрували за кордон: до Канади, Чехії, Польщі, Італії, Росії, а до Франції – аж п’ять.





Останнім часом українські вишиванки та вишиті речі стають популярнішими за будь-який модний тренд. І Оксана готує нову колекцію сумок, клатчів, гаманців, підвісок.





Вишиванка – це вже давно не музейний експонат. Це частина стильного та сучасного образу. І ми не втратимо цей скарб, а й примножимо його і передамо нащадкам.