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Завтра Раківку відключать від гарячої води

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 334

 

Обіцяють, що лише на місяць

18 травня район Раківки мають відключити від гарячого водопостачання – за графіком планових відключень. Анонсована дата поновлення гарячого водопостачання у район – 15 червня (як ніколи швидко).

 

Раніше від гарячого водопостачання відключили нагірну частину міста (з 12 травня до 20 червня). Наступний на відключку – Крюків (магістралі від котельні у кварталі №17) – із 1 червня.



Графік відключень гарячої води у Кременчуці

Нагірна частина та квартали 274, 278, 305

з 12.05 по 20.06

Раківка

з 18.05 по 15.06

Тепломагістралі від котельні кварталі №17 (вул. Івана Приходька, 30-А)

з 01.06 по 30.06

Центр, квартал 101

з  22.06 по 08.08

Перший Занасип

з 01.07 по 31.07

Молодіжній (крім кварталу 297)

з 10.08 по 13.09

Третій Занасип

з 03.08 по 31.08               

ТЕЦ-КрАЗ (включно з кварталами 297, 304)

з 14.09 по 11.10

Тепломагістралі від котелень кварталу №620 (вул. Івана Приходька, 101-А),

на вул. Ковальській, 32-А

школи №7

школи-інтернату №21

управління зрошувальних систем на вул. Целіноградській, 3-Б

хлібної бази на вул. Ю. Кондратюка, 7-Б

школи №24 (І) 

школи №29 

школи №2 

дитсадка №4 

з 16.04 по 10.09

 

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Автор: solod
Теги: Раківка відключення води гаряча вода графік

Як гадаєте, скільки Раківка сидітиме без гарячої води?

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