Завтра Раківку відключать від гарячої води

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Обіцяють, що лише на місяць

18 травня район Раківки мають відключити від гарячого водопостачання – за графіком планових відключень. Анонсована дата поновлення гарячого водопостачання у район – 15 червня (як ніколи швидко).

Раніше від гарячого водопостачання відключили нагірну частину міста (з 12 травня до 20 червня). Наступний на відключку – Крюків (магістралі від котельні у кварталі №17) – із 1 червня.









Графік відключень гарячої води у Кременчуці