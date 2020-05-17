1298 родин з початку року створили на Полтавщині

Українські весілля завжди відрізнялись колоритом, особливою шаною до традицій та надзвичайним родинним затишком
Думки про родину кожному зігрівають душу, дарують щиру радість та змушують долати життєві перепони. Бажання мати власне сімейне вогнище притаманне багатьом людям, заради його втілення вони ладні на будь-які звершення.
Слід зазначити, що закохані можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу, не виходячи з дому, скориставшись вебпорталом «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».