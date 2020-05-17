1298 родин з початку року створили на Полтавщині

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Українські весілля завжди відрізнялись колоритом, особливою шаною до традицій та надзвичайним родинним затишком

Думки про родину кожному зігрівають душу, дарують щиру радість та змушують долати життєві перепони. Бажання мати власне сімейне вогнище притаманне багатьом людям, заради його втілення вони ладні на будь-які звершення.





- Українські весілля завжди відрізнялись колоритом, особливою шаною до традицій та надзвичайним родинним затишком. У Міжнародний день сім’ї приємно узагальнити статистику утворених родин з початку 2020 року. Так, на Полтавщині працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану засвідчили стосунки 1298 пар, на Сумщині – 899 та Чернігівщині – 923 пар закоханих, – розповіла Ірина Свистун, очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Суми).





Слід зазначити, що закохані можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу, не виходячи з дому, скориставшись вебпорталом «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».