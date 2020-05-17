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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Геологія» з Кременчука розглядає варіанти відновлення чемпіонату України з футзалу

Сьогодні, 13:12 Переглядів: 130

Кременчуцький клуб також поступово готується виходити з карантину

Друга ліга України з фут залу, де виступає кременчуцький клуб «Геологія», розглядає варіанти відновлення чемпіонату після карантину. В онлайн-зустрічі всі учасники вирішили відновити чемпіонат. На відміну від Другої ліги – Перша ліга завершить чемпіонат.

 

Граючий тренер «Геології» Євген Данилейко розповів «Телеграфу», що на обговоренні виникали спірні питання з приводу коли відновлювати і в якому форматі продовжувати чемпіонат.

 

- У разі нормалізації ситуації з вірусів в країні, пропонували відновити чемпіонат в липні - серпні. А формат проведення може зміниться, замість ігор в 1/4 фіналу вдома і в гостях, а потім фінал 4-х команд в одному якомусь місті. Обговорювали варіант одразу провести фінал 8 команд в якомусь одному місті за кубковою системою (прошрав - вилетів).


«Геологія» готова відновити чемпіонат і підтримали варіант з форматом проведення «фінал 8» команд в одному якомусь місті. З приводу проходження ПЛР-тестів, то це питання не обговорювали на конференції. – розповів Євген Данилейко.

 

Також змагання мають відновити за умови:

  • відкриття залів з можливістю тренувань для команд;
  • відновлення міжміського транспортного сполучення;
  • відновлення роботи готелів;
  • надання командам-учасницям двох або трьох тижнів в якості відновлювального процесу для участі у змаганнях.

 

У підсумку команди вирішили зібратися повторно на початку червня для додаткових обговорень ситуації щодо продовження змагального сезону 2019-2020 у Другій лізі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футзал Геологія карантин
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