«Геологія» з Кременчука розглядає варіанти відновлення чемпіонату України з футзалу

Сьогодні, 13:12 Переглядів: 130

Друга ліга України з фут залу, де виступає кременчуцький клуб «Геологія», розглядає варіанти відновлення чемпіонату після карантину. В онлайн-зустрічі всі учасники вирішили відновити чемпіонат. На відміну від Другої ліги – Перша ліга завершить чемпіонат.

Граючий тренер «Геології» Євген Данилейко розповів «Телеграфу», що на обговоренні виникали спірні питання з приводу коли відновлювати і в якому форматі продовжувати чемпіонат.

- У разі нормалізації ситуації з вірусів в країні, пропонували відновити чемпіонат в липні - серпні. А формат проведення може зміниться, замість ігор в 1/4 фіналу вдома і в гостях, а потім фінал 4-х команд в одному якомусь місті. Обговорювали варіант одразу провести фінал 8 команд в якомусь одному місті за кубковою системою (прошрав - вилетів).

«Геологія» готова відновити чемпіонат і підтримали варіант з форматом проведення «фінал 8» команд в одному якомусь місті. З приводу проходження ПЛР-тестів, то це питання не обговорювали на конференції. – розповів Євген Данилейко.

Також змагання мають відновити за умови:

відкриття залів з можливістю тренувань для команд;

відновлення міжміського транспортного сполучення;

відновлення роботи готелів;

надання командам-учасницям двох або трьох тижнів в якості відновлювального процесу для участі у змаганнях.

У підсумку команди вирішили зібратися повторно на початку червня для додаткових обговорень ситуації щодо продовження змагального сезону 2019-2020 у Другій лізі.