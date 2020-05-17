В Кременчуге пьяный водитель на грузовике снёс забор

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17 мая в Кременчуге пьяный водитель на грузовике Mercedes-Benz снёс забор, который «внезапно возник» перед ним в проезде Вишневом (Чередники). Как сообщили в батальоне патрульной полиции Кременчуга, сообщение о ДТП поступило к ним около 23.00. 45-летний водитель не пострадал – пострадали только автомобиль и забор.









Кременчужанин выглядел пьяным и дутьё в «Драгер» это подтвердило – его результат составил 2,38 промилле при норме 0,02 промилле.





Ему грозит ответственность за езду в нетрезвом состоянии, совершение ДТП и езду без соответствующей водительской категории. Его водительское удостоверение изъято. Что делать с ним дальше будет решать суд.



