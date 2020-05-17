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В Кременчуге пьяный водитель на грузовике снёс забор

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 1 323

 

Мужчина выдул в «Драгер» 2,38 промилле

17 мая в Кременчуге пьяный водитель на грузовике Mercedes-Benz снёс забор, который «внезапно возник» перед ним в проезде Вишневом (Чередники). Как сообщили в батальоне патрульной полиции Кременчуга, сообщение о ДТП поступило к ним около 23.00. 45-летний водитель не пострадал – пострадали только автомобиль и забор.


 


Кременчужанин выглядел пьяным и дутьё в «Драгер» это подтвердило – его результат составил 2,38 промилле при норме 0,02 промилле.


 

 

Ему грозит ответственность за езду в нетрезвом состоянии, совершение ДТП и езду без соответствующей водительской категории. Его водительское удостоверение изъято. Что делать с ним дальше будет решать суд.


 

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Автор: solod Джерело фото: патрульная полиция Кременчуга
Теги: пьяный водитель забор грузовик Чередники
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