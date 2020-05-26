Три роки позбавлення волі присудили ексдепутату Полтавської міськради за побиття службовця

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 543 Коментарів: 1

У травні 18 року між особами, серед яких був Сергій Чередніченко, та тодішнім заступником міського голови Андрієм Ляміним виник конфлікт. У результаті Лямін отримав закриту черепно-мозкову травму, а Чередніченка визнали винним за порушення статті кримінального кодексу

26 травня Октябрський районний суд Полтави виніс вирок Сергію Чередніченку за порушення ч. 2. ст. 27, ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Копію тексту оприлюднило інтернет-видання «Полтавщина ».





Сергій Чередніченко протягом 2015-2016 років був депутатом Полтавської міськради. 16 травня 2018 року Чередніченко разом з іншою особою перебували у приміщенні Полтавської міськради. У коридорі другого поверху вони побачили тодішнього заступника міського голови Андрія Ляміна, зав'язався конфлікт. Відповідно до тексту вироку, Чередніченко наніс Ляміну близько 4 ударів по тулубу кулаками і один удар ліктем у груди. Інша особа схопила потерпілого та штовхнула його. У результаті Лямін вдарився потилицею об стіну. Потім особа один раз ударила правою ногою в тулуб та один раз кулаком в голову.





Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, Лямін отримав закриту черепну-мозкову травму, струс головного мозку.





Суд визнав Чередніченка винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.





Вирок ще не набрав законної сили, може бути оскаржений.





Відео, де зафільмований конфлікт, можна подивитися за цим посиланням.





Судова влада України повідомляє про те, що у зв’язку з неявкою засудженого у судове засідання для проголошення вироку по справі, судом постановлено ухвалу про оголошення обвинуваченого у розшук, його затримання та поміщення до слідчого ізолятора.





Строк відбування покарання буде рахуватися з моменту затримання засудженого.