Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна21584
Кременчук106
Хворі:
Україна13365
Кременчук9
Одужало:
Україна7575
Кременчук93
Померло:
Україна644
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

Три роки позбавлення волі присудили ексдепутату Полтавської міськради за побиття службовця

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 543 Коментарів: 1

 

У травні 18 року між особами, серед яких був Сергій Чередніченко, та тодішнім заступником міського голови Андрієм Ляміним виник конфлікт. У результаті Лямін отримав закриту черепно-мозкову травму, а Чередніченка визнали винним за порушення статті кримінального кодексу

26 травня Октябрський районний суд Полтави виніс вирок Сергію Чередніченку за порушення ч. 2. ст. 27, ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Копію тексту оприлюднило інтернет-видання «Полтавщина».


Сергій Чередніченко протягом 2015-2016 років був депутатом Полтавської міськради. 16 травня 2018 року Чередніченко разом з іншою особою перебували у приміщенні Полтавської міськради. У коридорі другого поверху вони побачили тодішнього заступника міського голови Андрія Ляміна, зав'язався конфлікт. Відповідно до тексту вироку, Чередніченко наніс Ляміну близько 4 ударів по тулубу кулаками і один удар ліктем у груди. Інша особа схопила потерпілого та штовхнула його. У результаті Лямін вдарився потилицею об стіну. Потім особа один раз ударила правою ногою в тулуб та один раз кулаком в голову.


Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, Лямін отримав закриту черепну-мозкову травму, струс головного мозку.


Суд визнав Чередніченка винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.


Вирок ще не набрав законної сили, може бути оскаржений.


Відео, де зафільмований конфлікт, можна подивитися за цим посиланням.


Судова влада України повідомляє про те, що у зв’язку з неявкою засудженого у судове засідання для проголошення вироку по справі, судом постановлено ухвалу про оголошення обвинуваченого у розшук, його затримання та поміщення до слідчого ізолятора.


Строк відбування покарання буде рахуватися з моменту затримання засудженого.

1
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Сергій Чередніченко (фейсбук), poltava.to
Теги: избиение Полтава

Коментарі: 1

185
gansit:
Сьогодні, 16:37

Посмотрел видео,нет там ударов чтобы до черепно-мозговой,но да ладно.Вопрос в другом,когда вынесут "вырок" тем четырем недо полицейским которые избили зимой мужчину?Или там все спустили на тормозах,наверное ждут новый Кагарлык.


3 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх