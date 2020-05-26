Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За сутки в Кременчуге: один малыш с пневмонией и один взрослый – у обоих подозрение на Covid-19

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 977

 

У обоих отобран биологический материал для ПЦР-тестирования

За прошедшие сутки (по состоянию на 26 мая) в кременчугские больницы поступили два пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил руководитель горздрава Максим Середа на заседании противоэпидемического штаба.


Малыш с двухсторонней пневмонией и подозрением на Covid-19 поступил в городскую детскую больницу. Взрослого пациента с пневмонией и подозрением на коронавирус госпитализировали в инфекционное отделение больницы «Кременчугской». У обоих отобран биологический материал для ПЦР-тестирования.


По словам руководителя горздрава, по состоянию на 26 мая в больнице «Кременчугской» находится 14 пациентов с пневмониями. Всем выставлено подозрение в коронавирусной инфекции.


Всего же на данный момент в Кременчуге 9 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. Двое из них проходят лечение в стационаре больницы «Кременчугской», четверо лечатся амбулаторно, а трое уехали на лечение в больницы Киева и Полтавы.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 пневмония двухстронняя пневмония больница "Кременчугская" горздрав детская больница Кременчуг

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