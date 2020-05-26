Магазини не закриють: у мережу «АТБ» повернулися рукавички

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 503 Коментарів: 4

Загалом відсутність рукавичок за добу виявили у 14 продовольчих магазинах, також у деяких магазинах не було сертифікатів на дезінфікуючі засоби

Мережу «АТБ» не закриють, як грозили у мерії вчора, бо туди повернулися рукавички. Як стало відомо під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, буквально о 15.00 у магазинах «АТБ» почали з'являтися рукавички, про що відзвітувався «антикоронавірусний батальйон».





Керівник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк розповіла, що представники мереж магазинів «АТБ» та «Маркеопт» раніше зверталися до мерії з проханням відмінити вимогу фасувати овочі та фрукти, натомість підприємці мали забезпечити у цих відділах постійну наявність рукавичок і навіть відповідальних осіб, які будуть нагадувати покупцям, що треба набирати товар у рукавичках.





- О 12 годині перчаток немає, о 15.00 експресом привозять, розвішують - і все працює, - прокоментував міський голова Віталій Малецький ситуацію з «АТБ», тим самим даючи зрозуміти, що вони продовжать свою роботу.





Втім, за добу «антикоронавірусний батальйон» у Кременчуці виявив у 14 продовольчих магазинах відсутність рукавичок у зонах нефасованих овочів та фруктів.





Також у деяких магазинах не було сертифікатів на дезінфікуючі засоби. А це важливо, бо де б підприємці не купували деззасоби, вони повинні мати копії сертифікатів, бо якщо засіб невідомого походження, він може викликати алергію у людей, які ним скористаються.