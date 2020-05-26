Під стінами мерії Кременчука пікетували представники танцювальних та спортивних гуртків

Сьогодні зранку, 26 травня, представники танцювальних та спортивних гуртків, незважаючи на дощ, провели мітинг під стінами мерії Кременчука. Зібралися в основному, представники приватних гуртків та секцій.
Керівники танцювальних, спортивних та театральних студій закликали звернути увагу на відновлення роботи позашкільних творчих закладів, гуртків та студій для дітей та юнацтва. Протягом останніх двох місяців вони були вимушені припинити заняття у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Керівник K.O. Dance Academy Іван Котенко та керівник студії «Екселент» Тетяна Гладка розповіли, що з 1 червня відкривають дитячі садочки, так само можна відкрити й дитячі гуртки. Тим паче під час тренувань зберігатиметься дистанція, а діти знаходитимуться під контролем дорослих.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький, які вийшов до мітингувальників, зауважив, що відповідно до рішення Уряду, з 1 червня відновлять роботу заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали, фітнес-центри (крім проведення групових занять , де кількість учасників понад 10 осіб).
Вікових обмежень для дітей не передбачено, тому дітлахи віком до 14 років також матимуть змогу тренуватися.
Перед початком занять заклади мають отримати висновок комісії, а діти — отримати довідку про стан здоров'я.
Кременчук зараз очікує прийняття рішення Урядом, після цього рішення має затвердити виконком Кременчуцької міськради. І вже з 1 червня спортивні заклади розпочнуть роботу.