Під стінами мерії Кременчука пікетували представники танцювальних та спортивних гуртків

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 878 Коментарів: 2

Близько трьох місяців люди сидять без роботи, але податки та оренду необхідно сплачувати





















Фото: Артем Коваленко

Сьогодні зранку, 26 травня, представники танцювальних та спортивних гуртків, незважаючи на дощ, провели мітинг під стінами мерії Кременчука. Зібралися в основному, представники приватних гуртків та секцій.





Керівники танцювальних, спортивних та театральних студій закликали звернути увагу на відновлення роботи позашкільних творчих закладів, гуртків та студій для дітей та юнацтва. Протягом останніх двох місяців вони були вимушені припинити заняття у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.



Внаслідок припинення роботи вони зіштовхнулися з купою проблем фінансового характеру:

неможливість сплачувати оренду приміщень;

не вистачає коштів на своєчасне сплачення податків;

не мають можливість сплачувати щомісячні комунальні платежі;

деякі родини діячів культури та мистецтв не мають уяви як існувати в подальшому.

Керівник K.O. Dance Academy Іван Котенко та керівник студії «Екселент» Тетяна Гладка розповіли, що з 1 червня відкривають дитячі садочки, так само можна відкрити й дитячі гуртки. Тим паче під час тренувань зберігатиметься дистанція, а діти знаходитимуться під контролем дорослих.





Міський голова Кременчука Віталій Малецький, які вийшов до мітингувальників, зауважив, що відповідно до рішення Уряду, з 1 червня відновлять роботу заклади фізичної культури і спорту, спортивні зали, фітнес-центри (крім проведення групових занять , де кількість учасників понад 10 осіб).





Вікових обмежень для дітей не передбачено, тому дітлахи віком до 14 років також матимуть змогу тренуватися.





Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я пропонує:

вимірювати температуру при вході до закладу;

дозволяється одночасне перебування з розрахунку не більше однієї людини на площі 10 квадратних метрів для індивідуальних занять та не більше однієї людини на 5 квадратних метрів для групових занять;

організувати місце для обробки рук;

використання лише одноразових рушників.





Перед початком занять заклади мають отримати висновок комісії, а діти — отримати довідку про стан здоров'я.









Кременчук зараз очікує прийняття рішення Урядом, після цього рішення має затвердити виконком Кременчуцької міськради. І вже з 1 червня спортивні заклади розпочнуть роботу.