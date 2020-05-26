Кто имеет право на бесплатное ИФА-тестирование – а с кем ситуация неясная

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Кременчугского бюджета не хватит на ИФА-тестирование всех желающих

Минздрав опубликовал перечень групп населения, имеющих право на бесплатное ИФА-тестирование. С теми, кто не попал в список, ситуация туманная – в том числе, и по Кременчугу.



ИФА – новый тренд в борьбе с Covid-19. Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет определить количество антител к коронавирусу в человеческом организме. И таким образом выяснить, переболел ли пациент уже Covid-19 бессимптомно и есть ли у него иммунитет к коронавирусу.



Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опрометчиво заявил о массовом ИФА-тестировании украинцев, и теперь немало кременчужан тоже хотят пройти ИФА-тестирование. Вопрос в том, кому ИФА-тестирование проведут бесплатно, а кому придется заплатить за это.





26 мая на заседании противоэпидемического штаба мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что на ИФА-тестирование 7000-8000* кременчужан в месяц не хватит никакого городского бюджета:





– На 7000-8000 ІФА-тестувань в місяць ніякого бюджету міста не вистачить, треба розбиратися з фінансуванням цих досліджень. Однозначно ми безкоштовно тестуватимемо наших медичних працівників, які протидіють епідемії Covid-19, навіть станцію екстренної медичної допомоги тестуватимемо, хоч вони й знаходяться в обласному підпорядкуванні, але працюють на Кременчук. Тестуватимемо дитячу лікарню, лабораторний центр у пологовому будинку. Це все за рахунок міського бюджету робитимемо. А по інших треба визначатися. Якщо реактиви надаватиме держава, то можна буде сегментарно приймати рішення, – сказал мэр.





7000-8000* – такое количество ИФА-исследований теоретически готов проводить в месяц кременчугский лабораторный центр, расположенный в городском перинатальном центре.







Руководитель кременчугского управления здравоохранеия Максим Середа также довольно уклончиво высказался по поводу того, кто из кременчужан получит бесплатное ИФА-тестирование:





– Якщо ми будемо закуповувати ІФА-тести на імуноглобуліни за кошти місцевого бюджету, то за життєвими показниками таке тестування буде для пацієнта безоплатне за рахунок міського бюджету. Якщо це хірургічні втручання, а вони є різні, є косметологічні, то звичайно це буде за кошти пацієнта, – сказал чиновник.





Таким образом в Кременчуге пока не определились, для кого ИФА-тестирование станет бесплатным. В то же время нормативы ИФА и ПЦР-тестирования уже определены Приказом МОЗ № 1227, там же есть перечень «тестируемых».





«ТелеграфЪ» публикует перечень групп населения, для которых, согласно приказу, данные исследования проводятся в обязательном порядке – и министр здравоохранения обещает, что бесплатно:









Ждем решения городской команды власти. Пока очевидно одно – если кременчужанин хочет пройти ИФА-тестирование, но не попадает ни в одну из предусмотренных Минздравом групп, платить придется в любом случае.