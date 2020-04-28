Директор ЦРЛ розповіла, чому в лікарні стався спалах коронавірусу і двоє пацієнтів померли

Сегодня, 17:11 Просмотров: 776 Комментариев: 2

17 квітня у кременчуцькій Центральній районній лікарні (ЦРЛ) зафіксували спалах коронавірусної інфекції – у 8 пацієнтів виявили Covid 19. Один пацієнт помер (пізніше помер ще один). Захворіли 29 медичних працівників.





Центральна районна лікарня (ЦРЛ)





Весь цей час офіційну інформацію про події у ЦРЛ ми отримували на засіданнях протиепідемічного штабу від міських посадовців – мера Кременчука, його заступника та керівника міськздороввідділу. Мер звинуватив керівництво ЦРЛ у непрофесійності та небажанні співпрацювати з міським протиепідемічним штабом. А ЦРЛ визнали загрозою для епідемічного благополуччя міста.



"ТелеграфЪ" поспілкувався з директором та головним лікарем ЦРЛ Марією Ігнатчук. Вона відповіла на наші запитання та виклала власну точку зору на події, що сталися.





Марія Ігнатчук



Чому в лікарні померли два пацієнти з Covid 19?





– Маріє Володимирівно, скільки наразі пацієнтів з Covid 19 знаходиться у лікарні?

– На сьогоднішній день у стаціонарі 11 пацієнтів із лабораторно підтвердженим діагнозом.



– Серед них є пацієнти у тяжкому стані?

– Ні, вони усі мають стан середньої важкості, кисневої підтримки не потребують.



– В лікарні померли двоє пацієнтів з Covid 19, одному було 64 роки, іншому – 90. Яка причина смерті?

– Поясню. Перший чоловік помер від Covid 19, перебуваючи на кисневій підтримці, він був на апараті ШВЛ чотири дні – з 13 по 17 квітня.



– Так цей чоловік помер від Covid 19 чи від пневмонії, спричиненої коронавірусом?

– Він помер від пневмонії, викликаної Covid. Цей чоловік мав складну патологію легень, вона була діагностована набагато раніше, там дуже серйозне захворювання, я б не хотіла його деталізувати на загал. А коли він захворів на Covid, то до його хронічного захворювання долучилася ще й спричинена Covid пневмонія.



– А 90-річний пацієнт чому помер?

– Там інша ситуація, він теж мав пневмонію, та вона протікала достатньо стабільно, він не потребував кисневої терапії, але теж мав патологію – складне хронічне порушення серцевого ритму. Він помер тихо, уві сні – серце не витримало. Тоді чергувала лікар-кардіолог, вона кардіограму зняла, сказала – дуже погана кардіограма, йому лікування підкоригували через це, щоб допомогти, але вночі він помер.









Хто платить за ліки для хворих на Covid 19?





– Ви лікували пацієнтів за протоколами лікування Covid, ухваленими МОЗ?

– Ми лікували за протоколами лікування пневмоній. Про ті протоколи, про які ви кажете, то зазначені там препарати протималярійні ми їм не давали. Ці препарати призначають далеко не всім пацієнтам. Вони дуже токсичні. У нас лише одна пацієнтка отримує наразі препарат з того протоколу, бо він їй показаний за станом здоров’я, я б не хотіла деталізувати.



– Хто платить за цей препарат? Сама пацієнтка?

– Ні, ні, його передали з області безкоштовно, вона не сплачує.



– А хто платить за препарати для лікування пневмоній? Вони досить дорогі.

– На початку було все – і пацієнти теж платили, але зараз все йде за рахунок лікарні, це вже з 17 квітня триває, відтоді, як все трапилось.



– Обласний департамент охорони здоров’я забезпечив лікарню усіми препаратами, передбаченими протоколом для лікування коронавірусної інфекції?

– Ці препарати є в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцької», вона опорна, тому препарати там. Якщо виникне потреба в них, я буду звертатися туди, така в нас домовленість.









Скільки медиків ЦРЛ захворіли на Covid 19?

Наразі територію ЦРЛ огородили нашвидкуруч збитим парканом, стороннім сюди заходити заборонено – карантинна зона





– Скільки медиків у вас захворіли?

– Як це сталося, ми в один день обстежили 69 осіб, виявили 29 позитивних. З них клінічні прояви хвороби є у 9, 5 з цих 9 знаходяться в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька», одна з пацієнток у стабільно важкому стані. У інших 20-ти клініки немає, їх нічого не турбує, вони просто сидять вдома на самоізоляції, їх мають вести сімейні лікарі. Семеро живуть у селах, а 22 – у Кременчуці.



– Чому ваші медики лікуються у «Кременчуцькій», а не у своїй лікарні?

– Скажу, як воно є – коли виявили спалах, нам треба було перебудувати роботу персоналу, на це потрібен час, а у однієї з лікарів стан був серйозний, тому я сказала, нехай їде у «Кременчуцьку». Але рентген ми робили тут, обстеження теж тут. А ті інші самі захотіли до «Кременчуцької», у трьох стан легкий, в одної – середньої важкості, але ж виникла паніка, був переляк, тому так і зробили.









Чи ходять на роботу до лікарні медики з підозрою на Covid 19?





– Чи ходять на роботу до лікарні співробітники, які ще очікують результатів ПЛР тестування? Таке звинувачення лунало.

– Ні, ті, що чекають результатів ПЛР, на роботу не ходять – в основному, це медсестри реанімації. На роботу ходять ті, хто був в контакті, але залишився клінічно здоровим, а також ті, у кого від’ємний результат ПЛР тестування.



Чи мають медики з ЦРЛ захисний одяг?





– Чи має персонал лікарні наразі достатню кількість засобів індивідуального захисту?

– Сьогодні так, маємо 100% і навіть більше, бо нема кого вдягати – ми ж збиралися одягати і приймальне відділення, і реанімацію, а вони зараз порожні, тому весь матеріал йде на терапевтичне відділення, там 100% забезпеченості, як поляки кажуть, «до вибору, до кольору», який хоч костюм обирай.



– Хто забезпечив лікарню?

– Частково ми закупали вироби за кошти, виділені райдержадміністрацією з резервного фонду – понад 200 тисяч виділили. Ми купили 200 костюмів, 400 окулярів, 400 респіраторів, бактерицидні лампи купували, шапочки, бахіли. Область дала нам понад 3000 одноразових масок, підприємці допомагали, люди відгукнулися.



– А на початок спалаху коронавурусу в лікарні було достатньо деззасобів та захисного одягу для персоналу?

– Деззасобів було достатньо, маски були, рукавички у всіх, мали ми 50 капітальних багаторазових захисних костюмів та 10 протичумних. Тобто в епідемію ми увійшли з 60 костюмами, рукавичок було достатньо, не можна сказати, що ми були тоді без нічого.





Скільки відділень ЦРЛ на карантині, а скільки працює?





– Скільки відділень наразі працює у лікарні?

– Працюють терапевтичне, хірургічне та опікове. Реанімація теж відчинена, але там зараз немає пацієнтів. Пацієнти з Covid лежать у терапевтичному.



– Мер обурювався, чому у вас працює опікове відділення, чому воно не зачинене на карантин?

– Це не моє рішення, а комісійне. 17 квітня у нас працювала обласна комісія, там були фахівці з обласного департаменту, з обласного лабораторного центру та з кременчуцького центру. Вони вирішили, що кардіологічний корпус буде повністю на карантині, а хірургічне та опікове відділення працюватимуть у штатному режимі. Вони знаходяться у відокремлених корпусах. Лікарі з хірургічного відділення, які ходили на консультацію до терапевтичного відділення, всі обстежені – це хірург, травматолог та медсестра.



– Тобто персонал хірургічного та опікового відділень, які наразі працюють, пройшов ПЛР тестування?

– Так, пройшли ті, кому це було показано. Крім того ми щодня обстежуємо персонал – міряємо температуру, опитуємо, лише після цього вони йдуть на роботу.



– Якщо вам запропонують закрити на карантин усі відділення, що ви робитимете? Адже якщо ви не надаватимете медичних послуг, НСЗУ вам нічого не заплатить?

– Як це закрити всю лікарню? Я цього не розумію! Чому вона має бути закрита?! Тому, що цього хочеться Малецькому?! Так йому цього хочеться вже років 2-3.



– Ваш конфлікт з мером почався після того, як ви очолили Госпітальну раду замість кременчуцького кандидата Усанової? Чи пізніше, коли пацієнтів ЦРЛ хотіли змусити підписати декларації з міськими сімейними лікарями?

– Його неприязнь триває давно, я реагувати на це не буду. Я не розумію позицію цього державного мужа. Він мені в очі ніколи не говорив, він робить це позаочі, я з ним не дебатуватиму, але вважаю, що етика посадовця не дозволяє так чинити, як він робить. Я знаю, що карантин скінчиться, і почнеться робота, у нас 39 тисяч людей, які живуть по селах, хто їх лікуватиме, якщо нас закриють?









Чому у ЦРЛ стався спалах коронавірусної інфекції





Значна територія ЦРЛ стала карантинною зоною



– Як ви, як інфекціоніст, поясните, чому у лікарні стався такий спалах коронавірусу?

– Я пояснюю так: ще на початку епідемії, коли ми отримали з МОЗ розпорядження про те, що є загроза поширення Covid, акцент там ставився на історію подорожей пацієнта. Тому ми розробити анкету з чотирьох запитань і давали її кожному пацієнту, який поступав до стаціонару, особливо тим, хто з пневмоніями. Люди відповідали на запитання про подорожі, про контакти, про зустрічі протягом 14 діб з людьми з інших регіонів – особливу увагу звертали на Тернопільщину та Чернівці. З анкет випливало, що наші пацієнти не подорожували, не були мандрівниками. Це перша ситуація. Тепер друга ситуація – на той час був акцент робити диференційну діагностику пневмоній – бактеріальних та вірусних. Ми робили рентгенологічні та лабораторні дослідження. Явних ознак вірусного ураження ми не бачили. І нарешті третій чинник, це дуже неприємна для нас ситуація – це те, що швидкі тести, які ми отримали і ставили пацієнтам, нас дуже підвели. Ми ставили тести, коли бачили, що у людини пневмонія тяжко лікується, немає позитивних зрушень, а тест давав негативний результат. Ми ставили другий і третій тест, і теж отримували негативний результат на Covid. Бувало таке, що пацієнти їхали не до нас, а одразу до інфекційного відділення міської лікарні, там теж ставили тест, отримували від’ємний результат і направляли пацієнта лікуватися за місцем проживання – тобто до нашої районної лікарні.



– Тобто експрес-тести виявилися неефективними, а їхні результати недостовірними?

– Так, так. Лише 9 квітня вийшов наказ №827, яким передбачалося ПЛР тестування. І з понеділка ми обстежили на ПЛР усіх 8 пацієнтів з пневмоніями, які на той час перебували у стаціонарі. І отримали 8 позитивних результатів на Covid. Це усіх привело в шок, такого ніхто не чекав, бо акцент робився на історії подорожей, а нашим пацієнтам не було звідки привезти вірус. Наші перші пацієнти, які тоді поступали з важкими пневмоніями, це були прості сільські люди, які не подорожували за кордон, вони орали землю та сподівалися на добрий врожай. А коли їм зробили ПЛР тести, виявилося ось таке! Але це вже була чесна, точна робота, з правильно відібраним матеріалом для лабораторних досліджень, відбирав його лікар-лор так, як це треба робити. І отакий результат ми отримали. Після цього вже почалася робота в осередку захворювання, бо це було групове захворювання.



– І все-таки чому так масово захворіли пацієнти та медики?

– А як ви собі це уявляете по-іншому? Люди лежали у терапевтичному відділенні, там боксів немає, там палати і загальний коридор. І туалет загальний, до якого усі вони ходили загальним коридором, а це ж вірус!









Чому ЦРЛ не одразу подала списки контактних осіб до мерії?

Поруч з парканом ЦРЛ стоять садиби приватного сектору





– Мер Кременчука неодноразово обурювався, що ви не подаєте до мерії списки контактних осіб. Чому ви їх не подавали?

– Поясню. Ми у встановленому законом порядку подали 48 екстрених повідомлень на кожен випадок, який потребує обстеження. Екстрені повідомлення ми подали епідеміологам до міського лабораторного центру, щоб вони могли проводити епідрозслідування. Ми подали усі прізвища, дати народження, телефони та сімейний стан тих людей, які підлягали обстеженню. А мера міста та його заступників цікавив список людей, які працюють у кардіологічному та поліклінічному відділеннях. Так сталося, що у двох медсестер з поліклінічного відділення виявився позитивний результат, а вони живуть тут, у місті. Тому все поліклінічне відділення опинилося під знаком питання. І вони (міська влада, ред.) стали вимагати від нас списки цих людей з їхніми персональними даними, адресами, телефонами. Я засумнівалася, чи маємо ми право надавати такі персональні дані без згоди наших співробітників? По підозрах я у встановлений законом спосіб передала всю інформацію епідеміологам, а тут ситуація була непевна. Тому я якийсь час не подавала списки, бо консультувалася з юристами. Юристи сказали, що вони (міська влада, ред.) не в праві вимагати від нас персональні дані співробітників. Та коли вони (міська влада, ред.) написала нам офіційного листа від імені керівника штабу Усанової, я їм ці списки передала – теж офіційним листом.



– То ви все-таки передали офіційно списки не лише епідеміологам, а й в мерію?

– Так, передала. Лист Усанової надійшов 21 квітня, а ми відправили лист за моїм підписом 22 квітня, номер листа 01-21/946.



– Чому ж ані мер, ані його заступник про це не повідомили на засіданні штабу?

– Не знаю, мабуть їм так зручніше. Я вже казала, що не хочу розмірковувати над причинами несправедливого та неприязного ставлення Малецького до нашої лікарні та до мене особисто, як до її керівника.