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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

В ЦРЛ у 8 людей підтвердився коронавірус: двоє з них - медики

Сегодня, 09:39 Просмотров: 6 632 Комментариев: 2

Ще у кількох людей з підозрою на коронавірус відібрали біологічний матеріал і направили на ПЛР дослідження у Полтаву

В ЦРЛ у 8 людей підтвердився коронавірус: двоє з них - медики. Про це сьогодні, 17 квітня, на засіданні постійної депутатської комісії з бюджетних питань повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.


Їх діагноз підтверджений ПЛР-тестуванням.


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Ще у кількох людей з підозрою на коронавірус відібрали біологічний матеріал і направили на ПЛР дослідження у Полтаву.


Нагадаємо, що в районній лікарні 64-річний мешканець Кременчуччини помер від коронавірусу

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ЦРБ коронавірус коронавирус медики

Комментарии: 2

826
Angel737:
Сегодня, 10:04

Мдааа!

Плохие Новости!

Желаю всем инфицированным скорейшего выздоровления!!!


24 0
3 610
zzzzzz:
Сегодня, 11:01

теперь нужно всем сходить на пасочку на шашлычок и в церкву !


9 1

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