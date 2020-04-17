Ще у кількох людей з підозрою на коронавірус відібрали біологічний матеріал і направили на ПЛР дослідження у Полтаву
В ЦРЛ у 8 людей підтвердився коронавірус: двоє з них - медики. Про це сьогодні, 17 квітня, на засіданні постійної депутатської комісії з бюджетних питань повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
Їх діагноз підтверджений ПЛР-тестуванням.
Ще у кількох людей з підозрою на коронавірус відібрали біологічний матеріал і направили на ПЛР дослідження у Полтаву.
Нагадаємо, що в районній лікарні 64-річний мешканець Кременчуччини помер від коронавірусу.