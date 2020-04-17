У Кременчуці від коронавірусу помер 64-річний мешканець району: персонал ЦРЛ стурбований (доповнено)

Сегодня, 09:19 Просмотров: 14 219 Комментариев: 9

Вночі у Кременчуці від коронавірусу помер 64-річний чоловік. Повідомлення про це надійшло 17 квітня о 7.00 від чергового міського управління поліції.









Мешканець с. Радочини, Демидівської сільради помер в Центральній районній лікарні. Аналіз підтвердився.





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Як Телеграфу стало відомо з власних джерел у ЦРБ, чоловік помер зранку. Станом на 11.00, тіло його досі не забрали, а реанімаційне відділення, у якому зараз є інші, не інфіковані пацієнти, не продезинфікували. Персонал нарікає, що захисні костюми закінчилися, головний лікар на звернення не реагує, а в мерію неможливо додзвонитися.



