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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці від коронавірусу помер 64-річний мешканець району: персонал ЦРЛ стурбований (доповнено)

Сегодня, 09:19 Просмотров: 14 219 Комментариев: 9

 

Аналіз підтвердився

Вночі у Кременчуці від коронавірусу помер 64-річний чоловік. Повідомлення про це надійшло 17 квітня о 7.00 від чергового міського управління поліції.


В ЦРЛ у 8 людей підтвердився коронавірус: двоє з них - медики


Мешканець с. Радочини, Демидівської сільради помер в Центральній районній лікарні. Аналіз підтвердився.


«Поки не буде результатів ПЛР-тестів, я б туди здорових людей не віз,» - мер Кременчука про ЦРЛ


Доповнено:


Як Телеграфу стало відомо з власних джерел у ЦРБ, чоловік помер зранку. Станом на 11.00, тіло його досі не забрали, а реанімаційне відділення, у якому зараз є інші, не інфіковані пацієнти, не продезинфікували. Персонал нарікає, що захисні костюми закінчилися, головний лікар на звернення не реагує, а в мерію неможливо додзвонитися.


Спалах коронавірусу зафіксований у Кременчуцькому районі - 7 випадків
12
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус

Комментарии: 9

818
shoni1970:
Сегодня, 09:31

Ну началось. В ЦРБ инфекционного отделения нет, значит весь 4-х этажный корпус надо превращать в один инфекционный блок. 


49 0
1 226
shtai:
Сегодня, 09:39

Цитата: shoni1970

Ну началось. В ЦРБ инфекционного отделения нет, значит весь 4-х этажный корпус надо превращать в один инфекционный блок. 

А если учитывать, что пациенты и медперсонал ходят в поликинику, то в принципе всю территорию больницы нужно закрывать.


32 1
71
Trevak:
Сегодня, 09:59

А все потому,что "зажимают" тесты.Думаю есть приказ не гласный.


37 3
3 208
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:10

Цитата: shoni1970
4-х этажный корпус надо превращать в один инфекционный блок. 

Тогда в районе не будет реанимации, травматологии  и неврологии. Изначально было идиотское решение ложить на стационар людей из симптомами cov19 без подтвержденного негативного теста. Разве не понимала Игнатчук, она же инфекционист сама,  что она госпитализирует потенциального носителя в стационар и что потом делать, если будет + ?  


44 3
818
shoni1970:
Сегодня, 10:36

Цитата: Daniel Mroz

Цитата: shoni1970
4-х этажный корпус надо превращать в один инфекционный блок. 

Тогда в районе не будет реанимации, травматологии  и неврологии. Изначально было идиотское решение ложить на стационар людей из симптомами cov19 без подтвержденного негативного теста. Разве не понимала Игнатчук, она же инфекционист сама,  что она госпитализирует потенциального носителя в стационар и что потом делать, если будет + ?  

А что ей делать? В городскую инфекцию не берут, можно в Полтаву, но кто туда повезет? А у персонала из защиты - только маски, и то, одна на смену.


27 3
3 208
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:20

Цитата: shoni1970
В городскую инфекцию не берут

Как не берут, она опорная на округ.


11 1
420
ff48:
Сегодня, 14:13

Проблема смертей в Италии, Испании, Франции, что они не лечат сопутствующие заболевания, а только пичкают антивируской, в отличии от той же Германии, где упор делается на лечение сопутствующих заболеваний. Отсюда и смертность в 4 раза меньше. От чего лечился этот мужчина ? Судя из статистики, 99,5% вероятность, что 64-річний чоловік умер не от коронавируса.


8 3
71
Trevak:
Сегодня, 14:21

Цитата: ff48

От чего лечился этот мужчина ? Судя из статистики, 99,5% вероятность, что 64-річний чоловік умер не от коронавируса.

– Так, пиши: причина смерти – кoронавирус.
– Доктор, так тут же oгнecтpeл…
– Да, это сопутствующее заболевание.


9 4
145
Lisbon:
Сегодня, 16:15

Цитата: Trevak

А все потому,что "зажимают" тесты.Думаю есть приказ не гласный.

Сложно "зажимать", то чего нет. Тут и приказа не нужно.


0 0

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