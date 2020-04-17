«Поки не буде результатів ПЛР-тестів, я б туди здорових людей не віз», - мер Кременчука про ЦРЛ

Сегодня, 11:24 Просмотров: 3 446 Комментариев: 7

Пропонують закрити Центральну районну лікарню для надходження нових пацієнтів, доки не перевірять персонал та пацієнтів на COVID-19 та не виключать можливість того, що у медичному закладі є джерело інфікування

17 квітня мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації запропонував обмежити надходження пацієнтів до Кременчуцької районної лікарні, де був зареєстрований спалах коронавірусної інфекції. Натомість він надав пропозицію, щоб усіх пацієнтів, які потребують ушпиталення, везли з сіл Кременчуцького району та нашого міста до лікарень Кременчука.





- Тобто зробити там певну ізоляцію для території, для закладу, для персоналу, для тих пацієнтів, що там є, поки вони всі не будуть виписані, і не буде підтверджена відсутність коронавірусу у персоналу і тих людей, які там є. Зараз у нас є обґрунтована підозра, що там дуже багато може бути людей, які є або носіями, або вже перехворіли серед медперсоналу. Усім зроблять ПЛР-тести, поки не буде результатів ПЛР-тестів, я б туди здорових людей не віз, у цю лікарню. Бо якщо ми зараз «швидкою» почнемо завозити туди здорових людей з Кременчука, у ті відділення, або з району навіть, то ми фактично будемо підсилювати вогнище цієї епідемії, - пояснив Малецький.





Лікарі будуть радитися з обласним управлінням охорони здоров'я, після цього можуть прийняти рішення, щоб нові пацієнти у лікарню не надходили. Така ізоляція медичного закладу триватиме кілька діб, необхідних для отримання результатів ПЛР-тестування з лабораторії.





Серед тих, хто захворів:

дві кременчужанки, які перебувають на стаціонарному лікуванні в Кременчуцькій центральній районній лікарні з пневмонією;

ще 8 випадків коронавірусної хвороби зафіксовано у відділенні, де кременчужанки перебувають на лікуванні, - усі вони мешканці Кременчуцького району, з сіл Піщаного, Ройового, Максимівки, Кам'яних Потоків, Радочинів, один із хворих помер.





Зараз у ЦРЛ працюють фахівці-епідеміологи та працівники з лабораторного центру, вони вивчають можливі шляхи поширення інфекції, встановлюють коло контактних осіб та проводять додаткові обстеження, - робиться все, щоб локалізувати спалах COVID-19, враховуючи те, що там працюють і медики з Кременчука.

16 квітня дезінфікуючі бригади обробили територію лікарні та місцевість, прилеглу до неї, працювала техніка КАПТ-1628. Сьогодні, 17 квітня, усередину медзакладу зайдуть люди з ранцевим обладнанням, є домовленість з головним лікарем, що спеціальними препаратами оброблять приміщення всередині.





- Звичайно, тут питання фінансів не стоїть, ми це робимо за свій рахунок, ми робимо це як допомогу району, як допомогу нашому партнеру у цій непростій ситуації, - сказав Віталій Малецький про дезінфекцію.





Як «Телеграфу» стало відомо з власних джерел у ЦРБ, чоловік помер зранку. Станом на 11.00, тіло його досі не забрали, а реанімаційне відділення, у якому зараз є інші, не інфіковані пацієнти, не продезінфікували. Персонал нарікає, що захисні костюми закінчилися, головний лікар на звернення не реагує, а в мерію неможливо додзвонитися.