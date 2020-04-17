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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

«Поки не буде результатів ПЛР-тестів, я б туди здорових людей не віз», - мер Кременчука про ЦРЛ

Сегодня, 11:24 Просмотров: 3 446 Комментариев: 7

Пропонують закрити Центральну районну лікарню для надходження нових пацієнтів, доки не перевірять персонал та пацієнтів на COVID-19 та не виключать можливість того, що у медичному закладі є джерело інфікування

17 квітня мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації запропонував обмежити надходження пацієнтів до Кременчуцької районної лікарні, де був зареєстрований спалах коронавірусної інфекції. Натомість він надав пропозицію, щоб усіх пацієнтів, які потребують ушпиталення, везли з сіл Кременчуцького району та  нашого міста до лікарень Кременчука.


- Тобто зробити там певну ізоляцію для території, для закладу, для персоналу, для тих пацієнтів, що там є, поки вони всі не будуть виписані, і не буде підтверджена відсутність коронавірусу у персоналу і тих людей, які там є. Зараз у нас є обґрунтована підозра, що там дуже багато може бути людей, які є або носіями, або вже перехворіли серед медперсоналу. Усім зроблять ПЛР-тести, поки не буде результатів ПЛР-тестів, я б туди здорових людей не віз, у цю лікарню. Бо якщо ми зараз «швидкою» почнемо завозити туди здорових людей з Кременчука, у ті відділення, або з району навіть, то ми фактично будемо підсилювати вогнище цієї епідемії, - пояснив Малецький.


Лікарі будуть радитися з обласним управлінням охорони здоров'я, після цього можуть прийняти рішення, щоб нові пацієнти у лікарню не надходили. Така ізоляція медичного закладу триватиме кілька діб, необхідних для отримання результатів ПЛР-тестування з лабораторії.


Серед тих, хто захворів:

  • дві кременчужанки, які перебувають на стаціонарному лікуванні в Кременчуцькій центральній районній лікарні з пневмонією;
  • ще 8 випадків коронавірусної хвороби зафіксовано у відділенні, де кременчужанки перебувають на лікуванні, - усі вони мешканці Кременчуцького району, з сіл Піщаного, Ройового, Максимівки, Кам'яних Потоків, Радочинів, один із хворих помер.


Зараз у ЦРЛ працюють фахівці-епідеміологи та працівники з лабораторного центру, вони вивчають можливі шляхи поширення інфекції, встановлюють коло контактних осіб та проводять додаткові обстеження, - робиться все, щоб локалізувати спалах COVID-19, враховуючи те, що там працюють і медики з Кременчука.

 

16 квітня дезінфікуючі бригади обробили територію лікарні та місцевість, прилеглу до неї, працювала техніка КАПТ-1628. Сьогодні, 17 квітня, усередину медзакладу зайдуть люди з ранцевим обладнанням, є домовленість з головним лікарем, що спеціальними препаратами оброблять приміщення всередині.


- Звичайно, тут питання фінансів не стоїть, ми це робимо за свій рахунок, ми робимо це як допомогу району, як допомогу нашому партнеру у цій непростій ситуації, - сказав Віталій Малецький про дезінфекцію.


Як «Телеграфу» стало відомо з власних джерел у ЦРБ, чоловік помер зранку. Станом на 11.00, тіло його досі не забрали, а реанімаційне відділення, у якому зараз є інші, не інфіковані пацієнти, не продезінфікували. Персонал нарікає, що захисні костюми закінчилися, головний лікар на звернення не реагує, а в мерію неможливо додзвонитися.

6
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус больница район пациенты медики дезинфекция

Комментарии: 7

124
vortex:
Сегодня, 11:30

- Тобто зробити там певну ізоляцію для території, для закладу, для персоналу, для тих пацієнтів, що там є, поки вони всі не будуть виписані, і не буде підтверджена відсутність коронавірусу у персоналу і тих людей, які там є. Зараз у нас є обґрунтована підозра, що там дуже багато може бути людей, які є або носіями, або вже перехворіли серед медперсоналу. Усім зроблять ПЛР-тести, поки не буде результатів ПЛР-тестів, я б туди здорових людей не віз, у цю лікарню. Бо якщо ми зараз «швидкою» почнемо завозити туди здорових людей з Кременчука, у ті відділення, або з району навіть, то ми фактично будемо підсилювати вогнище цієї епідемії, - пояснив Малецький.

 

наконец-то здравые мысли начинают появляться, даже понял что изолировать наддо больных от здоровых, а не здоровых от здоровых.


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6
gray cardinal:
Сегодня, 12:48

Уважаемый Ма.Сер.!

 Что за ерунда у Вас творится? Если глав.врач не реагирует на обращение персонала, в приемную к Мал.Вит.Ал. не могут дозвониться, то получается, что обращение граждан даже слушать никто не станет. И прекращайте свои процентовые отчеты. Меня интересует сколько людей, в ЕДИНИЦАХ, трудится и рискует здоровьем в этот период времени и колличество средств защиты в ШТУКАХ, а не процентах. А то с Ваших отчетов можно сделать вывод, что средства защиты надеты через одного сотрудника, а это недопустимо! Подумайте об этом...     


6 1
71
Trevak:
Сегодня, 14:16

Цитата: gray cardinal

Уважаемый Ма.Сер.!

 Что за ерунда у Вас творится? Если глав.врач не реагирует на обращение персонала, в приемную к Мал.Вит.Ал. не могут дозвониться, то получается, что обращение граждан даже слушать никто не станет. И прекращайте свои процентовые отчеты. Меня интересует сколько людей, в ЕДИНИЦАХ, трудится и рискует здоровьем в этот период времени и колличество средств защиты в ШТУКАХ, а не процентах. А то с Ваших отчетов можно сделать вывод, что средства защиты надеты через одного сотрудника, а это недопустимо! Подумайте об этом...     

По ходу мэрия соботирует все жалобы!!Они понимают чем будет больше больных,тем можно больше денег списать.


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27
Максим Бабкин:
Сегодня, 15:37

Пусть закрывают, главноечто бы мы все были в безопасности.


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69
marinochka__30:
Сегодня, 15:40

реально самое верное решение на данный момент


0 1
116
sergey.kovalenko:
Сегодня, 16:09

Это правильно, больные подвергаются огромному риску. Надеюсь, что результаты плр-лаборатории будут негаивными!


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3 610
zzzzzz:
Сегодня, 16:17

боты, угомонитесь уже


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