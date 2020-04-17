«Поки не буде результатів ПЛР-тестів, я б туди здорових людей не віз», - мер Кременчука про ЦРЛ

Пропонують закрити Центральну районну лікарню для надходження нових пацієнтів, доки не перевірять персонал та пацієнтів на COVID-19 та не виключать можливість того, що у медичному закладі є джерело інфікування
17 квітня мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації запропонував обмежити надходження пацієнтів до Кременчуцької районної лікарні, де був зареєстрований спалах коронавірусної інфекції. Натомість він надав пропозицію, щоб усіх пацієнтів, які потребують ушпиталення, везли з сіл Кременчуцького району та нашого міста до лікарень Кременчука.
Лікарі будуть радитися з обласним управлінням охорони здоров'я, після цього можуть прийняти рішення, щоб нові пацієнти у лікарню не надходили. Така ізоляція медичного закладу триватиме кілька діб, необхідних для отримання результатів ПЛР-тестування з лабораторії.
Серед тих, хто захворів:
Зараз у ЦРЛ працюють фахівці-епідеміологи та працівники з лабораторного центру, вони вивчають можливі шляхи поширення інфекції, встановлюють коло контактних осіб та проводять додаткові обстеження, - робиться все, щоб локалізувати спалах COVID-19, враховуючи те, що там працюють і медики з Кременчука.
16 квітня дезінфікуючі бригади обробили територію лікарні та місцевість, прилеглу до неї, працювала техніка КАПТ-1628. Сьогодні, 17 квітня, усередину медзакладу зайдуть люди з ранцевим обладнанням, є домовленість з головним лікарем, що спеціальними препаратами оброблять приміщення всередині.
Як «Телеграфу» стало відомо з власних джерел у ЦРБ, чоловік помер зранку. Станом на 11.00, тіло його досі не забрали, а реанімаційне відділення, у якому зараз є інші, не інфіковані пацієнти, не продезінфікували. Персонал нарікає, що захисні костюми закінчилися, головний лікар на звернення не реагує, а в мерію неможливо додзвонитися.