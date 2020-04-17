Будівельна династія: бюджетні установи Кременчука віддали без тендерів 44 млн грн улюбленим підрядникам

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Група підприємців у Кременчуці, пов’язана родинними та діловими зв’язками, отримує пачками будівельні замовлення на неконкурентних закупівлях. Найстаршому будівельнику - 73 роки, наймолодшому - 23. Хтось мусить змагатися за тендер, а комусь розпорядники бюджетних коштів стабільно давали заробляти у більш простий спосіб

Рекордний рівень довіри у 5 пов’язаних ФОПів

Із квітня суттєво змінюються «правила гри» у публічних закупівлях. Знижуються так звані пороги: сума, після якої треба проводити конкурентні торги, із 19 квітня складає 50 тисяч гривень. До цієї дати пороги на товари та послуги складали 200 тисяч гривень, на роботи – 1,5 мільйона. Тобто всі закупівлі до цих сум можна було проводити без тендерів, укладаючи прямі угоди. Кременчуцькі замовники (розпорядники бюджетних коштів) цим активно користувалися. Нам стало цікаво: кому надавали переваги, віддаючи будівельні замовлення без тендерів? На чому будується довіра, коли мова йде про розподіл бюджетних замовлень? Якими критеріями керується замовник, вибираючи підрядника на допорогах? Який підрядник заробив найбільше на допорогових закупівлях?





З нашої точки зору, логічною була б поведінка замовників, якби при виборі підрядників на допорогах перевага надавалася тим, хто вдало виконав замовлення, отримані через тендер, і заробив собі надійну репутацію в такий спосіб. Проте дослідження допорогових закупівель показали, що критерій «репутація, зароблена на тендерах» у Кременчуці не працює. На допорогах усе відбувалося з точністю до навпаки. Найбільший рівень довіри, який вилився у прямі замовлення, отримала будівельна династія - родина та пов’язані з нею ФОПи, і при цьому жоден з цих підрядників не брав участі в конкурентних торгах. Проте у сумі будівельна династія за 2017-2019 роки отримала замовлень на понад 35 мільйонів гривень.





Сума підрядів будівельної династії









За даними bi.prozorro.org, clarity-project.info, YouControl. Період: 2017-2019рр.

За даними аналітичного порталу YouControl, першому пощастило 43-річному Валерію Володимировичу Мазуру. У березні 2017-го він отримав замовлення на ремонт покрівлі корпусу в таборі «Зоряний» на суму 484 тис грн.





У квітні договір на ремонт покрівлі у будинку №67 на вул. Республіканській на суму 172,7 тис грн підписує з департаментом ЖКГ Андрій Юрійович Дарійчук.





Третім успішним бізнесменом у вищезгаданій квартирі стає наймолодший у сім’ї Всеволод Юрійович Дарійчук. Він став ФОПом у 21 рік і теж невдовзі отримав підряд на поставку труб та інших запчастин у табір «Зоряний» (За наявною інформацією, яку не заперечували й самі фігуранти, Андрій та Всеволод – племінники Валерія Мазура).





Потім почав співпрацю із бюджетними установами Олександр Володимирович Мазур – брат Валерія. Він зареєструвався підприємцем 4 травня 2018-го року - і вже 25 травня отримав два підряди на ремонти покрівель для дитсадків №10 і №28. Загальна очікувана вартість договорів становила більше 2 мільйонів.





Нарешті у червні 2018-го бюджетне замовлення отримує найстарший мешканець вищезгаданої квартири Володимир Васильович Мазур, який зареєструвався ФОПом у 72 роки і отримав підряд на ремонт клубу «Авангард» через два місяці після реєстрації. Клуб підпорядкований управлінню у справах сімей і дітей виконкому Кременчуцької міськради, а сума договору становила понад 1 млн. грн.









Хто ще пов’язаний з будівельною династією?

Серед тих, хто заробляв на допорогах, є ще два ФОПи, в яких теж теж прослідковується зв’язок з родиною Мазурів-Дарійчуків.

Андрій Вікторович Левицький мав спільну адресу Анною Вікторівною Мазур, дружиною Валерія Мазура (через спільних знайомих нам вдалося з’ясувати, що її дівоче прізвище Левицька, і з Андрієм вони брат та сестра). Андрій Левицький отримав підрядів на допорогах на суму 5,5 млн грн.





ФОП Сергій Анатолійович Кондратьєв отримав підрядів на 8,3 млн грн. Людина з таким же прізвищем і по-батькові - Віктор Анатолійович Кондратьєв (імовірно, брат Сергія) є керівником ТОВ ТОВ «Будівельна компанія Будстандарт-2000», а засновник її - уже знайомий нам Валерій Мазур.





Загалом, з 2017-го року і до 2020-го група пов’язаних ФОПів отримала бюджетних підрядів на загальну суму 44 млн грн (Розрахунок зроблено за допомогою модуля аналітики bi.prozorro.org). Деякі роботи вже завершено, інші - тривають, можливо, щось і не розпочинали через недофінансування. Але беззаперечним залишається сам факт: бюджетні замовники, не торгуючись в ProZorro і не шукаючи дешевші альтернативи, співпрацюють із будівельною династією.





До речі, у договорах ФОПів часто вказано однакові контактні дані: мейл, адреса, телефон. Складається враження, що це все-таки бізнес однієї людини, яка отримала підтримку родичів та має покровителя серед бюджетних замовників. Підтримка родичів – річ цілком зрозуміла. А от з підтримкою замовників має бути інакше, адже головні принципи закупівель – добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність.





Скільки в сумі?

Сумарна очікувана вартість угод підприємців за період співпраці з кременчуцькими замовниками, bi.prozorro.org, 2017-2019рр.

«Я не дивлюся — родичі вони чи ні»

За якими ж критеріями бюджетні замовники вибирають підрядників на допорогах?





Першим із родини бюджетний підряд отримав Валерій Мазур від КЗ ДЗОВ «Зоряний». Загалом табір уклав 16 угод на суму понад 12 мільйонів упродовж кількох років співпраці із «будівельною групою» Валерія Мазура. Жодного тендеру, лише допороги.





Після першої угоди з табором, замовлення на підприємця посипалися, як із рогу достатку: від департаменту ЖКГ, шкіл і дитсадків, підрозділів виконкому…





Ми звернулися за коментарями до Григорія Угніча, директора табору «Зоряний»: запитали про критерії відбору підрядників.





- Григорію Анатолійовичу, ми проаналізували ваші закупівлі на роботи. На капітальні ремонти не проводилося жодного тендеру, усе на допорогових закупівлях. Чому так?





- Це не заборонено законом.





- Розумію, але ми ж говоримо про ефективність закупівель.





- Ефективність теж може бути різною. Аналізувалися попередні закупівлі, оплати — дуже багато є фірм, які займаються «кидаловним» бізнесом. Тому працюємо загалом з тими, хто працює по місту, має позитивний досвід інших об'єктів. Дивимося, їздимо: як вони у школах, садочках чи на інших об'єктах щось виконують.





- Ми проаналізували ваших підрядників та подивилися, що роботи виконують одні й ті самі люди: найбільше — Мазур Валерій Володимирович. І якраз свій перший бюджетний підряд на 500 тисяч гривень отримав саме у вашого табору. То як ви вибирали цього підрядника?





- Якщо не помиляюся, це робота по дахах, по металевих покрівлях. Відпрацювали всіх підрядників — їх взагалі було мало. До цього в нас працював інший підрядник та відмовився. І коли нам запропонували нового підрядника — ми подивилися, які вони роботи виконували по приватних компаніях, показали власні потужності, що вони виготовляють деталі і можуть виконувати ці роботи.





- А яким чином у табір потрапила ціла родина підприємців (перераховуємо фігурантів)?





- Я не дивлюся — родичі вони чи ні — люди працюють та виконують роботи.





- Але якби це були тендери, родичі не могли б потрапити на підряди в такій кількості, - зауважили ми (у тендерах не можуть брати участь пов’язані особи), - зауважили ми.





«Молодой, озорной»

Ще один приклад – підряди 25-річного Андрія Дарійчука, відомого спортсмена, тренера з клубу «Титан». У його бізнес-резюме майже 100 угод із кременчуцькими бюджетними замовниками - виключно на допорогах, без тендерів (дані ProZorro). Нашу увагу привернули підряди на встановлення поштових скриньок у багатоквартирних будинках. Раніше ми вже писали, що за 2019 рік загальна сума замовлень на скриньки склала 1,67 млн грн, що значно перевищує поріг на роботи. Замовник (департамент ЖКГ) міг би провести тендер на комплекс робіт.









Скриньки – не складні будівельні роботи, і, напевне, знайшлося б вдосталь охочих їх встановити. Проте департамент замовляв скриньки окремо для кожного будинку – і віддав усі підряди Андрію Дарійчуку, який перше своє замовлення, що теж цікаво, теж отримав саме в ДЖКГ. До речі, ми питали в підприємця, чи є він будівельником за освітою, на що він відмовився відповідати, хоча чемно відповів на всі інші питання.





Ми запитали про критерії відбору підрядника на допорогах і в керівника департаменту ЖКГ Івана Москалика.





- Є підприємець — Дарійчук Андрій Юрійович, з яким ДЖКГ уклав низку угод, зокрема, і на поштові скриньки. На час укладання першої угоди підприємцю було 22 роки. Коли ви віддавали йому перший підряд на покрівлю, вам його хтось рекомендував? Чи були ви впевнені, що він якісно виконає роботи?





- Люди, які працюють під його керівництвом — саме фахівці, які виконували роботи — ми їх особисто знали, вони працювали в інших підрядників. Він зміг їх чимось мотивувати — і вони в нього почали працювати. І це було основним, чому ми вирішили укласти з ним угоду. На сьогодні ніяких нарікань на нього немає.





- Якщо немає тендерів, то за яким принципом ви вибираєте підрядників?





- За принципом якості, оперативності. Є у місті якісні підрядники, які навідріз відмовляються працювати з бюджетом. Бо на 1 коп бюджетних грошей потрібно заповнити купу паперів. Вони так не звикли. Тут треба мати спеціалістів, які не лише можуть добре виконати роботу, але й здати її. А будь-який розпорядник коштів скаже, що обсяг вимог до документації, які вимагає казначейство, департамент фінансів, а потім контролюючі органи — неймовірний.





- Це й здивувало: 22-річний підрядник без досвіду береться робити таку складну документацію?





- Але ж узявся. Можливо — навпаки: «молодой, озорной» - взявся та зробив. Я тут проблем жодних не бачу.





Левицький = Мазур

За даними ProZorro, ФОП Андрій Вікторович Левицький, якого ми вже згадували, свій перший бюджетний підряд отримав у вересні 2018 року, на суму, близьку до порогу - 1 млн 426 тис грн. Це був ремонт комунального закладу культури «Кременчуцька міська художня галерея». Замовник - управління культури і туризму міськвиконкому в особі директора галереї Оксани Бойко. Як пояснив керівник управління культури Олександр Кондрашов, гроші йшли через управління, тому воно й фігурує в договорі. Але пошук підрядника здійснювала адміністрація художньої галереї, яка й підписала угоду.





Тож ми й запитали в директорки галереї Оксани Бойко, якими критеріями вона керувалася, віддаючи підряд на значну суму ФОПу, що до цього не мав досвіду виконання бюджетних замовлень? Може, його хтось рекомендував?





- А ремонт табору відпочинку, хіба це не є бюджетним замовленням? - відповіла на наші питання директорка галереї.





- Але ж на табір відпочинку («Зоряний» - ред.) цей підприємець зайшов пізніше, ніж до вас, - зауважили ми.





- Такого не може бути, ми дивилися саме на табір відпочинку.





- Так, можливо, ви говорите про Мазура, який здійснював ремонт табору відпочинку, не про Левицького? - уточнили ми.





- У нас ремонт робив Мазур.





- Але ж договір у вас укладений з Левицьким.





- Це - питання до Мазура, хто Левицький для нього.... Але ремонт у нас робив Валерій Мазур. Я так розумію, це практика багатьох підприємств, які роблять «дочірні» підприємства, виконують кілька замовлень...





Отже, коментар директорки галереї підтвердив нашу версію про те, що підряди будівельної династії - насправді бізнес однієї людини.

Два ФОПи уже не ФОПи

Із ФОП Андрієм Левицьким поспілкуватися нам не вдалося - за телефонним номером відповідав представник фірми. А із даних ЄДР стало відомо, що 31.03.20 р. цей ФОП припинив діяльність. Трохи раніше, 14.02.20 року, припинив діяльність і ФОП Сергій Кондратьєв - і вказаний в ЄДР номер не відповідав. (Проте ми готові дати підприємцям право на відповідь).





Зауважимо, що ФОПи припинили реєстрацію якраз незадовго до вступу в дію змін до ЗУ “Про публічні закупівлі” - тих самих змін, що зменшують суми допорогів.

Замовники, які віддавали підряди улюбленим ФОПам

bi.prozorro.org, 2017-2019 рр.

Як завоювати довіру? Питання до підрядників

У підприємців з династії, з якими вдалося зв’язатися, ми запитали: як їм вдалося завоювати довіру замовників та отримати бюджетні підряди?

Телефон 73-річного ФОП Володимира Мазура співпадає з ФОП Валерієм Мазуром. Тож ми не були певні, хто візьме слухавку. Той, хто представився як Володимир Васильович (Мазур), на запитання, як отримав бюджетний підряд, відповів:





- На підставі листа… — далі в ході розмови повідомив. - Написали лист, звернулися. Десь-щось якась робота є, до пенсії додаток.

Схожу відповідь дав і Андрій Дарійчук:





- Нам пропонують будівельні роботи — ми погоджуємося, і все.

Олександр Мазур відповів більш розлого:

- Мене багато хто знає як порядну людину. Я давно займаюся будівництвом. І тому так і вийшло. Було багато проєктів, де я був прорабом. І мене багато хто знає: як я роблю, що я роблю, і тому таке рішення було прийняте. Люди дивилися, які об'єкти я роблю... У мене більше були не бюджетні, а комерційні об'єкти. На комерційні йдуть інші гроші, а на бюджет розмова така: треба і зробити щось і нормально, і щоб гарантія була, але з того, що пропонує бюджет. Десь щось дешевше віддавали. Якщо бюджет, зробив один раз добре — сподобалося, далі є робота. Усім вигідно: і нам, і бюджетним установам.





Із Валерієм Мазуром ми хотіли поспілкуватися особисто – та він відмовився. Знайшли його за тим же телефоном, що і Володимира Мазура. Телефонна розмова була довгою. Багато в чому – не по темі, бо підприємець спілкувався «питанням на питання».





- Чому, якщо вам так довіряють замовники, і фірма працює доволі успішно, чому ваша фірма або ви як ФОП не берете участі в тендерах?

- Вважаємо, що це для нас занадто складно. Але якщо буде підряд, який потребуватиме тендеру, будемо працювати, ми не відмовляємось. Адже із квітня буде зменшено поріг закупівель.





Щодо бізнесу, до якого залучена родина, сказав таке:





- Чому, якщо людина виконує свою роботу чесно, немає до неї зауважень, чому вона не повинна допомагати своїй родині? Що в цьому поганого?.. Я займаюсь бізнесом з 2003 року. У нас порядна організація, мене знають. Будівництвом займаюсь 16 років. Якби я виконував роботу неякісно, хіба я міг би працювати? І ще таке питання: скільки людей поїхало шукати кращої долі з України, не витримавши умов ведення бізнесу? Я вважаю, що в мене дрібний бізнес, який дає можливість годувати мене, членів моєї родини, їх синів та діточок. Щоб вони будували в Україні нормальне, трудяще суспільство!

- Але чи є ваша репутація гарантією репутації й вашої родини?

- А це ви питайте в замовників.

Рецепт роботи з бюджетом від Валерія Мазура

Наш співрозмовник переконував, що отримати бюджетний підряд просто:





- Візьміть ФОПа (ФОП зараз відкривається за один день). Зробіть ліцензію. Напишіть лист до міської ради - думаю, вас залюбки долучать… Доручать якийсь об’єм роботи, спочатку невеличкий....





Цікаво почути думку інших підприємців: ви згодні, що все так просто? Пишіть у коментарях під цим матеріалом.

Роздати до змін

Дійсно, багато кременчужан виїхало за кордон на заробітки. Немало заробітчан (у світлі останніх подій епідемією коронавірусу) повернулися з-за кордону і потребуватимуть роботи тут, в Україні.





Як ніколи гостро постає питання рівних можливостей - у тому числі й для виконання бюджетних підрядів; питання про рівні умови для початку (або підтримання на плаву) власного бізнесу. Бюджетні замовлення не безмежні, а відтак рівні можливості має забезпечити лише здорова конкуренція. Наразі ж ми бачимо, що в кременчуцьких замовників вже сформувався пул «своїх» будівельників, з якими без конкуренції підписують прямі угоди. Свого часу міська рада розглядала проєкт про зниження порогу закупівель - але благополучно «провалила» його. На користь зручної роботи з улюбленими.





Як уже сказано, із 19 квітня почне діяти нова редакція Закону «Про публічні закупівлі», і поріг на товари, роботи та послуги буде фактично знижено до 50 тисяч. Ситуація може змінитися - звісно, якщо в бюджетних закладах та установах не вигадають нову схему залучення улюблених підрядників.





А поки не настали квітневі зміни, замовники (три школи та територіальний центр соціального обслуговування Автозаводського району) встигли укласти з ФОП Валерієм Мазуром угоди на допорогах на загальну суму майже 2,5 мільйона гривень. Таку ж саму суму на допорогах отримав ФОП Андрій Дарійчук: він продовжує встановлювати поштові скриньки, крім того робитиме капремонт у таборі «Супутник» (філії «Зоряного») за 1,3 млн грн.