Не так, як всі. Чому жінкам варто започаткувати власну справу у період кризи

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Не так, як всі. Чому жінкам варто започаткувати власну справу у період кризи



Ми з вами живемо в цікавий час протиріч та ілюзій. І дуже часто ми, жінки, стикаємось з ситуацією, коли слова та діло дуже різняться між собою. Наприклад, ви знали, що порівняно з чоловіками, жінки мають на третину менше шансів розпочати власну справу?



Дослідження, проведене британським банком NatWest, показало, що розпочати власну справу наважується на третину менше жінок, ніж чоловіків. Вони пояснюють це насамперед страхом зазнати невдачі.



Але що зупиняє нас?





можливо, криза довіри до держави (чи зможу працювати повністю в правовому полі, платити всі податки, наймати працівників, чи зможу сама розібратись у великій кількості звітності, чи витримаю навантаження держави на мою маленьку справу)



можливо, криза довіри до суспільства (кому потрібен мій продукт, мій вклад в суспільство, чи підтримають мене)



можливо, брак необхідних знань, не книжкових, а практичних - як прорахувати, де дізнатись, які ризики, куди бігти (тут, на локації мого міста)



Тобі доведеться бути дуже терплячою на початку. Адже розпочати власну справу – це кинути виклик усьому, що тебе оточує. Для того, щоб її розпочати потрібна рішучість. Вона береться з твоєї внутрішньої впевненості та кола однодумців. Знайди тих, хто буде тебе підтримувати. Якщо ти не зміниш своє оточення, тебе й надалі оточуватимуть люди, які говоритимуть, що нічого не вийде, в цій країні корупція (криза, обмаль грошей, карантин...) і це неможливо.





Проте, справа завжди в тобі! І не має значення, криза зараз, карантин, чи все вже зайнято і придумано до тебе. Відкрию тобі велику таємницю - в світі не стає менше грошей. Навіть під час кризи. Навіть під час світової кризи. Вони лише змінюють власника. В когось їх стає менше, в когось - значно більше. І не завжди це - очевидні явища. Іноді ті напрямки бізнесу, що завжди давали гарний прибуток, починають виходити в мінус, а інші - навпаки, йдуть на новий виток надприбутків, хоча здавалось - в цій галузі неможливо вигадати щось нове.



Тож, я запевняю тебе, розпочинати бізнес в кризу - нормально. Так, треба більше вчитись (наприклад, рахувати ризики, вивчати ринки), так, треба бути більш уважним та обережним. Проте в світі - купа грошей. І все що тобі потрібно - просто взяти їх. Як саме - ми навчаємо. Приходь!



І якщо ти бачиш в цьому перепони (в започаткуванні власної справи саме зараз), і плануєш (або мрієш) започаткувати власну справу після закінчення карантину/кризи/стабілізації_валюти/спокійного ринки, я тебе запевняю - ти не готова до бізнесу. І справа не в кризи. Ось тобі один невеличкий приклад. Вже 4 тижні наша країна знаходиться на карантині, більшість з нас не видять із домівок. І на початку карантину в кожного з нас була купа планів (генеральне прибирання, точно звільнити всі шухлядки від мотлоху, попрати штори, навчитися писати шикарні тексти, пройти SMM-марафон, закінчити курси макраме, перечитати купу отих книжок на полиці, точно-точно щоранку робити зарядку, нарешті не злити марафон на шпагат та протриматись 21 день без цукру). Де твої плани? Скільки книжок вже здолала? Чи викинули мотлох?



Отже справа - завжди в тобі! А криза - твій особистий вихід на новий рівень. Хай левел, як зараз кажуть.



І я тобі раджу:

Якщо плануєш розпочати власну справу, розпочинай її сьогодні. Не відкладай на потім. Візьми і сьогодні склади свій маленький бізнес-план. Визнач: чим хочеш займатись? Працюватимеш самостійно чи з кимсь?

Випиши початкову маленьку суму інвестиції. Нехай це буде 3000 чи 5000 гривень. Ти зможеш завжди їх дістати.

Почни з маленького – обери свою нішу в бізнесі. Не намагайся бути супермаркетом. Тобі потрібно зосередитись на тому, щоб зрозуміти, хто твій клієнт. Обери одну галузь, а вже потім підключай додаткові товари та послуги.

Генеруй. Виділи декілька годин і придумай 10 фішок (добре, бодай 5), що будуть лише в тебе, і будуть принципово відрізняти тебе від інших.





Бачиш? Не дуже складно. Та й не страшно. Іншому - навчимо. Приходь! Навчання - безкоштовне, анкету можеш заповнити за посиланням до 30 квітня включно .





прес-служба ГО "ІНША ЖІНКА"