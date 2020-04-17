Самоізоляція та обсервація: хто їм підлягає та яка відповідальність за порушення

Сегодня, 08:18 Просмотров: 1 515 Комментариев: 3

Чим відрізняються самоізоляція та обсервація, хто їм підлягає та яка відповідальність за порушення, консультують фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.





Самоізоляція – це утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування. Самоізоляція передбачає будь-які ситуації, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менше ніж 2 метри). Винятком є лише звернення за медичною допомогою (тільки після консультації телефоном).





Хто потребує самоізоляції:

особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які перебували у засобах індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;

особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.





Хто і на який термін встановлює строки для самоізоляції?





Лікар хворого або особи з підозрою на інфікування COVID-19 визначає строк самоізоляції на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Працівники державних установ Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю визначають персональний перелік осіб, які потребують самоізоляції у зв’язку з контактом з хворим на COVID-19 та вносять інформацію до відповідних інформаційних систем.









Які дії має вчинити особа, якщо вона є такою, що підлягає самоізоляції?





Першочергово особа зазначає місце своєї самоізоляції та інформацію про засоби зв’язку (номер телефону), короткі відомості про стан здоров’я та хронічні захворювання на час самоізоляції (за згодою особи). Також такій людині повідомляється, що за надання неправдивих відомостей про місце своєї самоізоляції, інформації про засоби зв’язку, недотримання режиму самоізоляції особу притягнуть до адміністративної відповідальності, а у випадку порушення режиму самоізоляції, що призвело до тяжких наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, до кримінальної відповідальності.





До відповідних інформаційних систем (зокрема, до мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг) вноситься інформація про прізвище, ім’я, по батькові особи, дату її народження, місце самоізоляції та засоби зв’язку (номер телефону), чи особа проживає сама, чи є можливість піклування про неї іншими людьми в період самоізоляції. За згодою особи також вносяться короткі відомості про хронічні захворювання та стан здоров’я на час самоізоляції.





Громадяни, які потребують самоізоляції, можуть внести самостійно інформацію до мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг за умови наявності технічної можливості.









Обов'язки та права осіб, які підлягають самоізоляції:

зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають;

особам, які потребують самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та заявили, що нікому піклуватися про них у цей період, дозволяється відвідувати місця торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше, ніж 2 кілометри від місця самоізоляції (за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху);

переміщення осіб, які не досягли 14 років, здійснюється у супроводі батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону за умови дотриманням вимог;

особам, які потребують самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та заявили, що нікому піклуватися про них у цей період, дозволяється двічі на день вигулювати домашніх тварин;

у невідкладних станах громадянин, який перебуває на самоізоляції, може звернутися за екстреною медичною допомогою.





Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюють працівники Національної поліції та Національної гвардії, працівники державних установ Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю, уповноважені органами місцевого самоврядування посадові особи, у тому числі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.





Обсервація – це комплекс заходів, розроблених урядом заради попередження поширення інфекційного захворювання. Цей комплекс включає в себе безпосередньо ізоляцію громадян та постійне медичне спостереження за станом їх здоров’я протягом інкубаційного періоду. Для коронавірусу він становить 14 діб. Обсервація є примусовим заходом держави стосовно окремої категорії осіб.





Підлягають обсервації ті громадяни, які:

заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора (ізолятора) у зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;

двічі порушили умови самоізоляції;

мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 та відмовляються від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря;

здійснюють перетин державного кордону (крім осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою);

в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і міста Севастополя через контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (крім співробітників Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які провадять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою).





Строк обсервації становить 14 днів. Діти, які не досягли 12 років, підлягають госпіталізації до обсерватора (ізолятора) разом з одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону.





Як карається порушення умов карантину





За порушення умов карантину в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Для людей, які самовільно залишити місце карантину або обсервації передбачено штраф від 17 до 34 000 грн. Для посадовців штрафи більші: від 34 до 170 000 грн.





Якщо ж людина не дотримувалася правил навмисно, і це призвело до поширення хвороби, порушнику доведеться сплатити від 17 до 51 000 грн. Передбачено також обмеження волі та арешт.





Якщо порушуються санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність – штраф у сумі від 17 до 51 000 грн або арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.





Якщо ж діяння спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, то караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.





Отримати юридичну консультацію громадяни можуть, зателефонувавши за єдиним номером системи БПД 0 800 213 103.



