Кременчуцький центр з надання безоплатної правової допомоги надаватиме послуги дистанційно
Сегодня, 09:03
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Є кілька варіантів, як ці послуги можна отримати у період карантину
З 23 березня і до завершення карантину Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призупиняє особистий прийом громадян та надання адресної правової допомоги і повністю переходить на надання правових послуг дистанційно.
Є кілька варіантів, як отримати правову консультацію:
- написати на електронну пошту kremenchuk.poltava@legalaid.pl.ua;
- зателефонувати на номер центру 063-508-97-05;
- необхідні документи можна залишити у скриньці для кореспонденції, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 54.
Правову консультацію також можна одержати: