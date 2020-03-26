Кременчуцький центр з надання безоплатної правової допомоги надаватиме послуги дистанційно

Сегодня, 09:03 Просмотров: 555

Є кілька варіантів, як ці послуги можна отримати у період карантину

З 23 березня і до завершення карантину Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призупиняє особистий прийом громадян та надання адресної правової допомоги і повністю переходить на надання правових послуг дистанційно.





Є кілька варіантів, як отримати правову консультацію:

написати на електронну пошту kremenchuk.poltava@legalaid.pl.ua;

зателефонувати на номер центру 063-508-97-05;

необхідні документи можна залишити у скриньці для кореспонденції, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 54.





Правову консультацію також можна одержати: