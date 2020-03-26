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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Кременчуцький центр з надання безоплатної правової допомоги надаватиме послуги дистанційно

Сегодня, 09:03 Просмотров: 555

 

Є кілька варіантів, як ці послуги можна отримати у період карантину

З 23 березня і до завершення карантину Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призупиняє особистий прийом громадян та надання адресної правової допомоги і повністю переходить на надання правових послуг дистанційно.


 

Є кілька варіантів, як отримати правову консультацію:

  • написати на електронну пошту kremenchuk.poltava@legalaid.pl.ua;
  • зателефонувати на номер центру 063-508-97-05;
  • необхідні документи можна залишити у скриньці для кореспонденції, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 54.


Правову консультацію також можна одержати:

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Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин правовая помощь дистанційний режим
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