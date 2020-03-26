Кременчужан, які летіли літаком з хворими на коронавірус, самоізолювали (доповнено)

Сегодня, 09:14 Просмотров: 3 371 Комментариев: 6

Вчора, 25 березня, до Києва прилетів літак Париж-Амстердам-Київ разом з кременчужанами. Як з'ясувалося пізніше, на борту виявили короновірус. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у фейсбуці.





За його словами, у Кременчуці організували контроль за станом здоров’я цих осіб та контроль за дотриманням ними режиму самоізоляції. На вчорашній день симптоми коронавірусу в них відсутні.





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На засіданні штабу оперативного реагування міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що літак з Амстердаму до Києва прибув 16 березня.





- Спільно з правоохоронцями відпрацювали пасажирів рейсу Париж-Амстердам-Київ, які прибули в Україну 16 березня. На борту цього літака двох людей госпіталізували з коронавірусом, - зазначив мер. - Ми встановили двох осіб. Медики зв'язалися з ними.



За словами міського голови, один кременчужанин одразу погодився, а інший довго не брав слухавку. Сьогодні зранку планували разом з правоохоронцями завітати до нього в гості, але він також вийшов на зв'язок.





- Їх двох госпіталізували до інфекційного відділення. Ці особи протягом години ідентифіковані, з ними встановлено контакт. У них поки що немає ніяких підтверджених діагнозів, немає проблем зі здоров'ям, але ми вирішили перестрахуватися. Їм проведуть експрес-тест з подальшим направленням зразків до лабораторії Києва.







