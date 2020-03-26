Вчора, 25 березня, до Києва прилетів літак Париж-Амстердам-Київ разом з кременчужанами. Як з'ясувалося пізніше, на борту виявили короновірус. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у фейсбуці.
За його словами, у Кременчуці організували контроль за станом здоров’я цих осіб та контроль за дотриманням ними режиму самоізоляції. На вчорашній день симптоми коронавірусу в них відсутні.
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На засіданні штабу оперативного реагування міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що літак з Амстердаму до Києва прибув 16 березня.
За словами міського голови, один кременчужанин одразу погодився, а інший довго не брав слухавку. Сьогодні зранку планували разом з правоохоронцями завітати до нього в гості, але він також вийшов на зв'язок.