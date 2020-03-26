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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Кременчужан, які летіли літаком з хворими на коронавірус, самоізолювали (доповнено)

Сегодня, 09:14 Просмотров: 3 371 Комментариев: 6

 

На вчорашній день симптоми коронавірусу у кременчужан відсутні

Вчора, 25 березня, до Києва прилетів літак Париж-Амстердам-Київ разом з кременчужанами. Як з'ясувалося пізніше, на борту виявили короновірус. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у фейсбуці.


За його словами, у Кременчуці організували контроль за станом здоров’я цих осіб та контроль за дотриманням ними режиму самоізоляції. На вчорашній день симптоми коронавірусу в них відсутні.


Доповнено


На засіданні штабу оперативного реагування міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що літак з Амстердаму до Києва прибув 16 березня.


- Спільно з правоохоронцями відпрацювали пасажирів рейсу Париж-Амстердам-Київ, які прибули в Україну 16 березня. На борту цього літака двох людей госпіталізували з коронавірусом, - зазначив мер. - Ми встановили двох осіб. Медики зв'язалися з ними.


За словами міського голови, один кременчужанин одразу погодився, а інший довго не брав слухавку. Сьогодні зранку планували разом з правоохоронцями завітати до нього в гості, але він також вийшов на зв'язок.


- Їх двох госпіталізували до інфекційного відділення. Ці особи протягом години ідентифіковані, з ними встановлено контакт. У них поки що немає ніяких підтверджених діагнозів, немає проблем зі здоров'ям, але ми вирішили перестрахуватися. Їм проведуть експрес-тест з подальшим направленням зразків до лабораторії Києва.



7
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 6

40
gansit:
Сегодня, 09:27

Интересно,а Усанова и сейчас не дает врачам делать коротесты?


+15
3 113
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:28

Ви більше Віталіка слухайте , він вам і не таке розкаже. Цей літак прилетів ще більше 10 днів назад. А коли в інших містах почали в його пасажирів виявляти cov19, то почали тепер відловлювати інших пасажирів. Ось чому треба було всіх прибулих відправляти на карантин, а не займатися хєрньою зупинивши транспорт та підприємтва.


+36
8
olte:
Сегодня, 10:01

-"На вчорашній день симптоми коронавірусу в них відсутні".

Им сделали экспресс-тест или лабораторный анализ? Возможно симптомы появятся через 2 недели, и за это время они заразят пол города, как в Черновцах.


+18
802
shoni1970:
Сегодня, 10:20

Оце правильно. Коли вони вже роздали подарунки всім родичам і перебухали з усіма друзями - тепер можна і на карантині відпочити.


+24
1
motya:
Сегодня, 12:58

самоизолювали это как самоубили.грамотность на грани фантастики)


+4
3 655
Oleg Olimp:
Сегодня, 14:00

Те що ізолювали приємна новина, але якби це зробили прямо в аеропорту


0
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