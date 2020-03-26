COVID-19 в Україні: 32 нові випадки за добу, померла ще одна людина

П'ятою жертвою коронавірусної хвороби стала жінка. Інфікування на COVID-19 підтвердили вже після її смерті
Станом на 22.00 25 березня в Україні зафіксовано 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Таку статистику дає МОЗ. Загалом за 25 березня виявили 32 нові випадки.
Учора від коронавірусної хвороби померла ще одна людина. П'ятий летальний випадок стався в Івано-Франківській області. За інформацією від МОЗ, жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. Урятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу.
Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено після смерті.