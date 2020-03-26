Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.03.2020 10:00
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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

COVID-19 в Україні: 32 нові випадки за добу, померла ще одна людина

Сегодня, 09:49 Просмотров: 2 145

П'ятою жертвою коронавірусної хвороби стала жінка. Інфікування на COVID-19 підтвердили вже після її смерті

 

Станом на 22.00 25 березня в Україні зафіксовано 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Таку статистику дає МОЗ. Загалом за 25 березня виявили 32 нові випадки. 


Учора від коронавірусної хвороби померла ще одна людина. П'ятий летальний випадок стався в Івано-Франківській області. За інформацією від МОЗ, жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. Урятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу.


Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено після смерті.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус карантин
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