Левон, Меліса, Мар'ян та Лея: якими іменами кременчужани називають дітей

Найпопулярнішими іменами серед дівчат стали Соломія та Марія, а серед хлопців - Тимофій, Михайло, Тимур
За І квартал 2020 року на Полтавщині було зареєстровано 2 047 немовлят, а у Кременчуці – 395. Про це розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшов Полтавський регіон.
Вибір імені для дитини – це непросте завдання для багатьох батьків. На волю подружжя впливає чимало факторів, тому хоч остаточне рішення з’являється не завжди швидко, але точно є виваженим.
Очільниця додала, що серед найрідкісніших дівочих імен були зареєстровані Олівія, Меліса, Лея та Марі. Серед чоловічих – Левон, Мар'ян та Марат.