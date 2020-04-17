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Левон, Меліса, Мар'ян та Лея: якими іменами кременчужани називають дітей

Сегодня, 07:44 Просмотров: 1 738

 

Найпопулярнішими іменами серед дівчат стали Соломія та Марія, а серед хлопців - Тимофій, Михайло, Тимур

За І квартал 2020 року на Полтавщині було зареєстровано 2 047 немовлят, а у Кременчуці – 395. Про це розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшов Полтавський регіон.


Вибір імені для дитини – це непросте завдання для багатьох батьків. На волю подружжя впливає чимало факторів, тому хоч остаточне рішення з’являється не завжди швидко, але точно є виваженим.


«На органи державної реєстрації актів цивільного стану покладається чимало обов’язків. Одним із найприємніших – реєстрація новонароджених громадян. У Кременчуцькому районі Полтавської області з початку 2020 року немовлята отримували як маловживані так і традиційні імена, кожне з яких ретельно обмірковувалося їхніми батьками, – розповіла Ірина Свистун. – Найпопулярнішими іменами для дівчат стали Соломія та Марія. Хлопців найчастіше називали Тимофіями, Михайлами, Тимурами».


Очільниця додала, що серед найрідкісніших дівочих імен були зареєстровані Олівія, Меліса, Лея та Марі. Серед чоловічих – Левон, Мар'ян та Марат. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: имена

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