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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Больница «Кременчугская» обеспечена лекарствами для лечения Covid 19 – говорит руководитель горздрава

Сегодня, 07:07 Просмотров: 3 878 Комментариев: 5

 

Их хватит на две недели

Инфекционное отделение больницы «Кременчугской» обеспечено лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции по протоколам. Об этом на заседании депутатской комиссии заявил руководитель Кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.


Депутат Виктор Калашник поинтересовался, обеспечено ли инфекционное отделение «Кременчугской» больницы препаратами для лечения коронавирусной инфекции? Руководитель горздрава ответил:


– Вони забезпечені препаратами. Всі препарати, які прописані в протоколі, у нас є, запаса вистачить щонайменше на два тижні, зараз там 8 пацієнтів з пневмоніями, може вистачити і на місяць. В інфекційному відділенні у нас все гаразд, аби пацієнтів було менше.


Чиновник уточнил, что из облздрава в Кременчуг также передана одна упаковка препарата, который используют для лечения пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Этой упаковки хватит на лечение 2-3 пациентов.


Максим Середа не назвал препарат, но сказал, что речь идет о препарате, о передаче 2250 упаковок которого в регионы сообщал министр здравоохранения Украины. Министр здравоохранения 3 апреля сообщал о передаче в регионы 2250 упаковок «Плаквенила».


 


На этом основании мы делаем вывод, что руководитель кременчугского горздрава говорил об упаковке «Плаквенила».


 МОЗ принял протоколы лечения коронавирусной инфекции. В протоколах указан перечень утвержденных препаратов. Лекарства от коронавирусной инфекции в настоящее время нет, поэтому для лечения используют противомалярийные препараты и препараты для антиретровирусной терапии. Это мировая практика, МОЗ использовал опыт других стран. Медики говорят о спорной эффективности некоторых препаратов, но другой схемы лечения пока нет.


По украинскому протоколу, для лечения коронавирусной инфекции используют такие препараты:

  • гідроксихлорохін (HQ) та хлорохін (група антималярійних препаратів, гідроксихлорохін – діюча речовина препарату «Плаквенил»);
  • лопінавір/ритонавір (препарат для антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ);
  • тоцилізумаб (препарат для лікування ревматоїдного артриту);
  • ремдезівір (противірусний препарат);
  • фавіпіравір (противірусний препарат, його МОЗ додав в оновлені протоколи).


Судя по заявлению руководителя горздрава, именно этими «протокольными» препаратами обеспечено инфекционное отделение больницы «Кременчугской».


Медики напоминают, что эффективность части этих препаратов при лечении коронавирусной инфекции не доказана, или базируется лишь на наблюдениях. Это достаточно тяжелые препараты с серьезными побочными эффектами, их взаимодействие между собой недостаточно изучено – поэтому самолечение ими коронавирусной инфекции в домашних условиях категорически опасно для жизни пациента.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid 19 карантин протокол лечения инфекционное отделение лекарственные препараты Кременчуг

Комментарии: 5

3 610
zzzzzz:
Сегодня, 07:35

на тему обеспечения больниц советую почитать Dmytro Vernyhor(Работал Головний лікар в компании "ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського" НАМН Украіни") в фб , там доступно описано , как все происходит, когда заставляют стирать одноразовые костюмы , например и как на самом деле обеспечены больницы....


2 0
187
Sanay:
Сегодня, 09:42

Как понять? Лекарств от вируса нет, но они прописанны в протоколе лечения?

 

Эффективность не доказана - зачем тогда лечить этим препаратом?  

 

Как понять?

 

Препараты я так понимаю не из дешевых, люди всеравно умирают...   ОТМЫВКА ДЕНЕГ?


2 1
88
Чувааак:
Сегодня, 10:00

Цитата: Sanay
Как понять? Лекарств от вируса нет, но они прописанны в протоколе лечения?
можливо мова йде про симптоматичне лікування, адже проблема не від віруса, а від ускладнень що він викликає


0 0
207
ww:
Сегодня, 11:11

Тем временем в США гидроксихлорохин и хлорохин (лекарство против волчанки, ревматических заболеваний, малярии) убрали из официального списка рекомендаций для лечения нового коронавируса. Врачи подчеркивают, что действие этих препаратов относительно COVID-19 не доказано и может вызывать тяжелые побочные эффекты.
ТСН 1+1

0 0
3 610
zzzzzz:
Сегодня, 11:25

Цитата: ww
Тем временем в США гидроксихлорохин и хлорохин (лекарство против волчанки, ревматических заболеваний, малярии) убрали из официального списка рекомендаций для лечения нового коронавируса. Врачи подчеркивают, что действие этих препаратов относительно COVID-19 не доказано и может вызывать тяжелые побочные эффекты.
ТСН 1+1

так правильно от осложнений умерло больше чем от вируса


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