У Кременчуці хочуть розгорнути окремий морг для померлих від COVID-19

Сегодня, 09:54 Просмотров: 2 933 Комментариев: 13

У Кременчуці хочуть розгорнути окремий морг для померлих від COVID-19. Про це сьогодні, 17 квітня, на засіданні постійної депутатської комісії з бюджетних питань повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.





- У вас тут буде зараз питання по виділенню коштів з цільового фонду для закупівлі спеціалізованого холодильного обладнання для СКРП, - розповів мер. - Ми хочемо розгорнути окремий морг для пацієнтів, які померлих від коронавірусної хвороби. Це необхідно за нормативами і допоможе убезпечити як працівників підприємства, так і інших людей, задіяних у процесі.



