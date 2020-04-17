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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці хочуть розгорнути окремий морг для померлих від COVID-19

Сегодня, 09:54 Просмотров: 2 933 Комментариев: 13

Гроші на це планують виділити з цільового фонду

У Кременчуці хочуть розгорнути окремий морг для померлих від COVID-19. Про це сьогодні, 17 квітня, на засіданні постійної депутатської комісії з бюджетних питань повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.


- У вас тут буде зараз питання по виділенню коштів з цільового фонду для закупівлі спеціалізованого холодильного обладнання для СКРП, - розповів мер. - Ми хочемо розгорнути окремий морг для пацієнтів, які померлих від коронавірусної хвороби. Це необхідно за нормативами і допоможе убезпечити як працівників підприємства, так і інших людей, задіяних у процесі.


У Кременчуці розглядають можливість створення крематорію
3
Автор: Руслана Горгола
Теги: морг коронавірус коронавирус

Комментарии: 13

1 418
ankrem:
Сегодня, 09:59

А как дела с лабораторией?

Когда начнёт работать ?


32 1
195
cheh_a:
Сегодня, 10:48

года через 2 начнет


5 1
3 610
zzzzzz:
Сегодня, 11:00

еще нужен крематорий, давно уже нужен


10 1
253
stronzo:
Сегодня, 11:16

Головне, щоб рідні наполягали на розтині тіла для встановлення головної причини смерті, а не просто: коронавірус, пакет, труна. В мене, наприклад, багато рідних і знайомих, хто хворіє на онкологію (ця біда вже, напевно, торкнулася кожної сім'ї так чи інакше, але для них не роблять окремих моргів і не вводять пандемію). Деякі з них нещодавно провели "хімію". Звичайно їх стан здоров'я ослаблений і може не дозволити впоратись одночасно ще і з цим вірусом. Але писати "смерть від коронавірусу" в цьому випадку, це як писати "що зранку отруївся печивом, після багаточасової п'янки вночі".  


6 0
3 610
zzzzzz:
Сегодня, 11:24

Цитата: stronzo
але для них не роблять окремих моргів і не вводять пандемію
бо рак не передається...


6 0
253
stronzo:
Сегодня, 11:52

Цитата: zzzzzz

Цитата: stronzo
але для них не роблять окремих моргів і не вводять пандемію
бо рак не передається...

Немає жодного підтвердженого випадку передачі вірусу від померлого.

В той же час, у вас є чудова можливість захворіти онкологічно просто дихаючи повітрям Кременчука (не дай Боже, звичайно, бажаю Вам здоров'я). Для цього люди поруч взагалі не потрібні.

Ну а про кількість онкохворих, % летальністі та цифри померлих сами знайдете, якщо побажаєте.  

п.с. Я не проти заходів застереження і безпеки, я проти подвійних стандартів.


4 0
826
Angel737:
Сегодня, 11:56

Це необхідно за нормативами і допоможе убезпечити як працівників підприємства, так і інших людей, задіяних у процесі.

Нууу, если нужно, то пусть выделяют на это деньги.

А могли-бы не целевой фонд использовать, а отменить Фиолетовые газетки!!!


11 0
69
marinochka__30:
Сегодня, 12:03

почему бы и нет, мне очень нравится эта идея. Считаю это правильным


1 11
40
Олег Чуба:
Сегодня, 12:04

Замечательная идея, ведь безопасность сейчас превыше всего.


0 11
32
DioGen:
Сегодня, 12:25

Если мёртвый на меня чихнет, мне скорее инфаркт светит чем коронавирус


6 1
116
sergey.kovalenko:
Сегодня, 12:31

Если это может угражать людям, то конечно надо выделять отдельное помещение. Лучше так. А вообще, крематорий был бы кстати!


1 3
4
Sergio:
Сегодня, 12:37

Цитата: ankrem

А как дела с лабораторией?

Когда начнёт работать ?

скорее всего на следующей неделе



Цитата: zzzzzz

еще нужен крематорий, давно уже нужен

вроде планируют через пару лет



Цитата: DioGen

Если мёртвый на меня чихнет, мне скорее инфаркт светит чем коронавирус

вирус на трупе может жить еще некоторое время


1 1
32
DioGen:
Сегодня, 16:10

Цитата: Sergio
вирус на трупе может жить еще некоторое время
А не надо трупы облизывать.neutral_face И на корзинке в маркетопте он тоже живет какое-то времяsmiling_imp


1 1

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