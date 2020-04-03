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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці розглядають можливість створення крематорію

Сегодня, 10:40 Просмотров: 2 554 Комментариев: 5

 

Але не раніше, ніж через пару років

У Кременчуці розглядають можливість створення крематорію. Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, зараз СКРП вивчає питання варіантів поховання можливих померлих від коронавірусу та проведення звичайних похорон в умовах пандемії.


- Потенційно, така можливість розглядається комунальним підприємством СКРП. Вчора вони проводили нараду, щодо організації поховань в цей період, адже нині є загроза поширення захворювання і на звичайних похоронах, - розповів Малецький. - Питання побудови крематорію також розглядалося і вони отримали завдання - розробити концепцію створення такого комплексу у Кременчуці. Але це - перспектива кількох наступних років.


У скільки кременчужанам обійдеться поховати родича шляхом кремації

За словами Малецького, слідувати меру Дніпра Бориса Філатова і копати на кладовищах могили для хворих у Кременчуці не збираються. Але, в разі необхідності, готові швидко зреагувати.

7
Автор: Руслана Горгола
Теги: крематорий похороны СКРП

Комментарии: 5

809
shoni1970:
Сегодня, 10:52

Так на ТЭЦ их свозите, можно тогда и цену на отопление снизить.


-4
196
кренделёк:
Сегодня, 10:53

Цитата: shoni1970

Так на ТЭЦ их свозите, можно тогда и цену на отопление снизить.

 

и хоронить рядышком smile


-9
306
lag8600:
Сегодня, 11:14

Так умершие не заразны, давно уже МОЗ говорил, инструкции такие же как и при любой другой смерти, рекомендации - не собираться большими группами.


+3
18
Руслан Климашенко:
Сегодня, 12:22

Ну там мер в Днепре вообщ с ума сошел, реально живым людям выкапывать могилы, пусть себе выкопает.


+1
432
Lyolya:
Сегодня, 12:35

Черный юмор принимается, но не сейчас.. А по поводу копания, может и нужно заранее, но зачем этот изюм по ТВ показывать, люди и без этого психоз начали испытывать..


0
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