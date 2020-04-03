У Кременчуці розглядають можливість створення крематорію. Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, зараз СКРП вивчає питання варіантів поховання можливих померлих від коронавірусу та проведення звичайних похорон в умовах пандемії.
За словами Малецького, слідувати меру Дніпра Бориса Філатова і копати на кладовищах могили для хворих у Кременчуці не збираються. Але, в разі необхідності, готові швидко зреагувати.