У Кременчуці розглядають можливість створення крематорію

Сегодня, 10:40 Просмотров: 2 554 Комментариев: 5

Але не раніше, ніж через пару років

У Кременчуці розглядають можливість створення крематорію. Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, зараз СКРП вивчає питання варіантів поховання можливих померлих від коронавірусу та проведення звичайних похорон в умовах пандемії.





- Потенційно, така можливість розглядається комунальним підприємством СКРП. Вчора вони проводили нараду, щодо організації поховань в цей період, адже нині є загроза поширення захворювання і на звичайних похоронах, - розповів Малецький. - Питання побудови крематорію також розглядалося і вони отримали завдання - розробити концепцію створення такого комплексу у Кременчуці. Але це - перспектива кількох наступних років.





За словами Малецького, слідувати меру Дніпра Бориса Філатова і копати на кладовищах могили для хворих у Кременчуці не збираються. Але, в разі необхідності, готові швидко зреагувати.