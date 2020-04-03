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Кременчуг, Украина, Мир, Коронавірус / Карантин

Нам самим надо: Украина ввела запрет на экспорт гречки

Сегодня, 11:01 Просмотров: 722 Комментариев: 2

 

Это временная мера

2 апреля Кабмин на внеочередном заседании Правительства ввел запрет экспорта гречки до 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.


Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. В Министерстве указали, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.


«Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли», — указали в сообщении.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: гречка карантин

Комментарии: 2

196
кренделёк:
Сегодня, 11:13

Меняю 2 кг гречки на адрес подпольной парикмахерской laughing


+11
124
JJAbrams:
Сегодня, 11:19

Кто ее жрет вообще, я даже не покупал перед карантином, у меня еще пол пачки в кладовке лежит. Больше рис да макароны покупал с яйцами и кило муки


0
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