Нам самим надо: Украина ввела запрет на экспорт гречки

Сегодня, 11:01 Просмотров: 722 Комментариев: 2

2 апреля Кабмин на внеочередном заседании Правительства ввел запрет экспорта гречки до 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.





Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. В Министерстве указали, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.





«Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли», — указали в сообщении.