Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Скільки пацієнтів одночасно зможуть отримати кисневу терапію у Кременчуці

Сегодня, 11:14 Просмотров: 1 659 Комментариев: 1

 

Медики інформують про рівень захворюваності у місті станом на 3 квітня

У мерії оприлюднили інформацію про те, що у Кременчуці одночасно можуть проводити кисневу терапію 40 пацієнтам: 22 пацієнтам за допомогою аппаратів штучної вентиляції легенів та ще 18 за допомогою кисневих концентраторів та мішків Амбу. Також наголосили, що найближчим часом очікують від держави та спонсорів додаткові одиниці обладнання.


Що стосується рівня захворюваності у місті, протягом останньої доби з ГРВІ до лікарів звернулися 37 дорослих та 24 дитини, два випадки пневмонії виявили у дорослих та один — у дитини.


Наразі 46 кременчужан перебувають на стаціонарному лікуванні з пневмонією, у трьох — тяжкий перебіг хвороби.


У Кременчуці три лікарні визначені інфекційними шпиталями і готові до прийому пацієнтів:

  • основна - ЛІЛ «Кременчуцька» (інфекційне відділення);
  • у разі необхідності хворих буде приймати інфекційний шпиталь Першої міської лікарні та молодших паціентів - міська дитяча лікарня.
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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ru.freepik.com
Теги: коронавірус коронавирус пациенты заболеваемость статистика пневмония ОРВИ

Комментарии: 1

124
JJAbrams:
Сегодня, 11:21

Там люди вроде разветвители для ИВЛ на 3Д принтерах печатали...


+2
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